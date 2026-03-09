Sénégal: National 1 féminin - GBA et ASC Ville de Dakar en tête des poules A et B

Dakar — Les équipes de Guédiawaye Basket Academy (GBA) et de l'ASC Ville de Dakar sont en tête des poules A et B du championnat de National 1 féminin, à l'issue de la sixième journée jouée ce week-end.

GBA a conforté sa première place en tête de la poule A, après sa victoire (63-53) sur Pikine Basket Club dans le derby de la banlieue dakaroise.

Avec succès, Guédiawaye Basket Academy compte 12 points, à deux points de son dauphin, la Jeanne d'Arc de Dakar.

La JA a de son côté enfoncé (56-43) Derklé Basket Loisir Club (DBALOC), lanterne rouge de la même poule et qui ne compte encore de victoire.

L'ASC Ville de Dakar continue de dominer les débats dans la poule B avec une sixième victoire consécutive. Les championnes en titre ont dominé (59-31) le dauphin Flying Stars.

Voici les résultats de la sixième journée

Poule A :

GBA-Pikine BC (63-53), UCAD SC-IAM (66-64), CEMT-SLBC (50-52), JA-DBALOC (57-43)

Poule B :

Jaraaf-DUC (27-68), USEPT-Bopp (65-55), Mbour BC-ASUC (55-57), ASC Ville-de-Dakar-Flying Stars (59-31)