Sénégal: National 1 féminin - GBA et ASC Ville de Dakar en tête des poules A et B

9 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les équipes de Guédiawaye Basket Academy (GBA) et de l'ASC Ville de Dakar sont en tête des poules A et B du championnat de National 1 féminin, à l'issue de la sixième journée jouée ce week-end.

GBA a conforté sa première place en tête de la poule A, après sa victoire (63-53) sur Pikine Basket Club dans le derby de la banlieue dakaroise.

Avec succès, Guédiawaye Basket Academy compte 12 points, à deux points de son dauphin, la Jeanne d'Arc de Dakar.

La JA a de son côté enfoncé (56-43) Derklé Basket Loisir Club (DBALOC), lanterne rouge de la même poule et qui ne compte encore de victoire.

L'ASC Ville de Dakar continue de dominer les débats dans la poule B avec une sixième victoire consécutive. Les championnes en titre ont dominé (59-31) le dauphin Flying Stars.

Voici les résultats de la sixième journée

Poule A :

GBA-Pikine BC (63-53), UCAD SC-IAM (66-64), CEMT-SLBC (50-52), JA-DBALOC (57-43)

Poule B :

Jaraaf-DUC (27-68), USEPT-Bopp (65-55), Mbour BC-ASUC (55-57), ASC Ville-de-Dakar-Flying Stars (59-31)

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.