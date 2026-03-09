Sénégal: Ligue 2 - L'AS Douanes reprend le fauteuil, l'AS Saloum se relance

Dakar — L'AS Douanes a repris le fauteuil de leader de la Ligue 2 de football, grâce à son succès (2-0) devant Jamono de Fatick, dimanche, en match comptant pour la 18e journée du championnat.

Avec cette huitième victoire de rang de la saison, les gabelous reprennent la première place de la Ligue 2 avec 31 points au compteur.

L'équipe d'Essamaye FC poursuit également sa dynamique victorieuse en enregistrant un cinquième succès d'affilée (1-0) aux dépens de Dakar Université Club, samedi, au stade Aline Sitoë Diatta de Ziguinchor.

Un résultat qui fait des Ziguichorois les nouveaux dauphins de de l'AS Douanes.

Surpris (2-1) par Oslo FA, Diambars se voit devancer par l'AS Douanes et Essamaye FC, le club de Ziguinchor comptant un total de 29 points.

Les académiciens de Saly, en ce qui les concernent, perdent ainsi du terrain et sont rattrapés par l'AS Saloum.

L'équipe de Kaolack a dominé (3-0) Thiès FC en déplacement.

Diambars et l'AS Saloum comptent désormais le même nombre de points (28 points).

La bataille pour la montée sera âprement disputée entre les quatre équipes en haut du classement à l'occasion des prochaines journées.

Voici les résultats enregistrés

AS Douanes-Jamono Fatick (2-0)

Essamaye FC-DUC (1-0)

Teranga SC-Ndiambour (0-0)

Thiès FC-AS Saloum (0-3)

Oslo-Diambars (2-1)

AS Bambey-Port (2-1)

AS Kaffrine-Guelewars (2-1)

Amitié FC-NGB (1-0)