Sénégal: Saraya - Deux jeunes meurent dans les zones d'orpaillage de Saiensoutou et Bondala

9 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Les corps sans vie de deux jeunes orpailleurs ayant perdu la vie dans des circonstances différentes ont été retrouvés ce week-end dans la zone aurifère de Kédougou (sud-est), à Saiensoutou et Bondala, deux villages du département de Saraya, a appris l'APS de source sécuritaire, dimanche.

Le premier drame a été signalé samedi en fin d'après-midi près du village de Saiensoutou, selon la source sécuritaire.

Le corps sans vie d'un homme y a été découvert "flottant dans un fossé aux abords du village. La découverte a été faite par un passant qui a aussitôt donné l'alerte", a indiqué la même source.

Elle a expliqué que les autorités compétentes se sont rendues sur place pour les vérifications d'usage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La victime, âgée de 33 ans et exerçant comme orpailleur dans la zone, "était déjà dans un état avancé de décomposition. Le corps a été inhumé sur place", a-t-elle ajouté.

Le lendemain, dimanche 8 mars, un autre drame s'est produit sur un site d'orpaillage situé à proximité du village de Bondala. "Un jeune homme a perdu la vie à la suite d'un éboulement alors qu'il s'abritait sous une formation rocheuse pour échapper à la chaleur. La structure a soudainement cédé, l'ensevelissant sous les débris", a signalé la source sécuritaire à ce propos.

Elle a renseigné que malgré les efforts de ses camarades pour le dégager, il n'a pu être sauvé. Le corps de la victime, un Sénégalais de 25 ans résidant à Saiensoutou, "a été évacuée vers la morgue de l'hôpital régional de Kédougou", a-t-elle précisé.

Ces deux incidents remettent en lumière les dangers liés à l'exploitation artisanale de l'or dans la région de Kédougou, où de nombreux travailleurs évoluent dans des conditions souvent précaires.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.