Sénégal: Saraya - Deux jeunes meurent dans les zones d'orpaillage de Saiensoutou et Bondala

Kédougou — Les corps sans vie de deux jeunes orpailleurs ayant perdu la vie dans des circonstances différentes ont été retrouvés ce week-end dans la zone aurifère de Kédougou (sud-est), à Saiensoutou et Bondala, deux villages du département de Saraya, a appris l'APS de source sécuritaire, dimanche.

Le premier drame a été signalé samedi en fin d'après-midi près du village de Saiensoutou, selon la source sécuritaire.

Le corps sans vie d'un homme y a été découvert "flottant dans un fossé aux abords du village. La découverte a été faite par un passant qui a aussitôt donné l'alerte", a indiqué la même source.

Elle a expliqué que les autorités compétentes se sont rendues sur place pour les vérifications d'usage.

La victime, âgée de 33 ans et exerçant comme orpailleur dans la zone, "était déjà dans un état avancé de décomposition. Le corps a été inhumé sur place", a-t-elle ajouté.

Le lendemain, dimanche 8 mars, un autre drame s'est produit sur un site d'orpaillage situé à proximité du village de Bondala. "Un jeune homme a perdu la vie à la suite d'un éboulement alors qu'il s'abritait sous une formation rocheuse pour échapper à la chaleur. La structure a soudainement cédé, l'ensevelissant sous les débris", a signalé la source sécuritaire à ce propos.

Elle a renseigné que malgré les efforts de ses camarades pour le dégager, il n'a pu être sauvé. Le corps de la victime, un Sénégalais de 25 ans résidant à Saiensoutou, "a été évacuée vers la morgue de l'hôpital régional de Kédougou", a-t-elle précisé.

Ces deux incidents remettent en lumière les dangers liés à l'exploitation artisanale de l'or dans la région de Kédougou, où de nombreux travailleurs évoluent dans des conditions souvent précaires.