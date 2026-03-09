Ethiopie: L'accès à la mer est un droit naturel et juridique pour le pays - Belete Molla

9 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La revendication de l'Éthiopie pour obtenir un accès à la mer repose sur des fondements naturels, juridiques et géographiques, a affirmé Belete Molla, président du Mouvement national amhara.

Dans un entretien exclusif accordé à l'Ethiopian News Agency, il a indiqué que la perte d'un accès direct à la Mer Rouge demeure une source de frustration profonde, notamment parmi la jeune génération.

Selon lui, l'Éthiopie poursuit activement l'objectif d'obtenir un accès à un port sur la mer Rouge, motivée par des considérations historiques, géopolitiques et économiques, avec l'ambition de sortir de sa condition de pays enclavé et de renforcer sa connexion aux voies maritimes internationales.

Belete Molla a souligné que cette démarche gagne en visibilité sur la scène internationale, étant perçue comme un levier potentiel pour favoriser l'intégration économique régionale et renforcer la sécurité dans la Corne de l'Afrique.

Il a ajouté que la revendication éthiopienne s'appuie également sur des arguments juridiques, moraux et historiques.

Le président du NaMA a rappelé que l'Éthiopie disposait historiquement d'un accès à la mer Rouge, qualifiant la perte de cet accès d'injustice ayant affecté l'ensemble du peuple éthiopien.

« La privation de l'Éthiopie de l'accès à la mer Rouge était illégale et constitue une grave injustice commise à l'encontre de tous les Éthiopiens », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs estimé que la question de l'accès à la mer, tout comme la gestion des eaux du fleuve Abay, représente un intérêt stratégique vital pour le pays et nécessite un large consensus national.

Belete Molla a également salué les efforts du gouvernement visant à inscrire la question portuaire au rang des priorités nationales et à mener des initiatives diplomatiques pour défendre les intérêts stratégiques à long terme de l'Éthiopie.

Il a toutefois qualifié les décisions politiques passées ayant conduit à la perte de l'accès maritime d'« erreur historique » ayant porté atteinte aux intérêts nationaux.

Le président du NaMA a enfin souligné la nécessité de créer des conditions favorables permettant à l'Éthiopie de recouvrer ce qu'il considère comme son droit historique à l'accès à la mer, affirmant que son parti continuera de travailler activement pour atteindre cet objectif.

Il a également mis en garde contre les acteurs politiques qu'il accuse de compromettre les intérêts nationaux, tout en appelant à l'unité des Éthiopiens pour défendre les priorités stratégiques du pays, notamment la gestion du fleuve Abay et la question de l'accès à la mer.

