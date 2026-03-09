Ethiopie: Bibliothèque Emerta - Une capacité d'accueil de 1 000 lecteurs

9 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — D'après le Bureau du Premier ministre, la bibliothèque Emerta a été construite grâce aux recettes issues de la vente du livre Medemer du Premier ministre Abiy Ahmed.

L'initiative vise à encourager la culture de la lecture et à élargir l'accès du public au savoir.

Située à Dire Dawa, la bibliothèque s'étend sur plus de 1 000 mètres carrés et comprend des installations modernes réparties sur trois niveaux.

Elle dispose également d'une terrasse offrant aux visiteurs la possibilité de lire et d'utiliser les services de la bibliothèque tout en profitant du climat agréable de la ville.

Selon une publication du Bureau du Premier ministre sur les réseaux sociaux, l'établissement comprend notamment un espace de lecture en braille, un centre informatique accessible aux personnes en situation de handicap, des espaces de lecture en plein air, des salles de lecture et d'étude individuelles et collectives, ainsi qu'une salle de conférence.

Conçue pour accueillir simultanément jusqu'à 1 000 personnes, la bibliothèque dispose par ailleurs d'une capacité de stockage pouvant atteindre un million d'ouvrages.

