Ethiopie: Le développement du corridor de Dire Dawa permettra de créer des espaces publics de loisirs agréables, a déclaré le Premier ministre Abiy

Addis-Abeba — Le projet de développement du corridor de Dire Dawa permettra de créer des espaces publics de loisirs confortables et d'améliorer l'esthétique de l'environnement, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Selon une publication du bureau du Premier ministre sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que le projet de développement du corridor de Dire Dawa permettra de créer des espaces publics de loisirs confortables, d'améliorer l'esthétique de l'environnement et d'aménager des lieux de rassemblement communautaire bien entretenus.

Le corridor intégrera également des stations de recharge pour véhicules électriques, des espaces commerciaux, des cafétérias ainsi que des parkings standardisés, offrant ainsi de nouvelles possibilités de génération de revenus pour les habitants de la ville.

Accompagné de la Première Dame Zinash Tayachew, le Premier ministre a visité hier l'Ethiopian Conformity Assessment Enterprise, située à Dire Dawa.

Cette installation réalisera des analyses d'assurance qualité pour une large gamme de produits, notamment les huiles comestibles, les carburants et produits pétroliers, les denrées alimentaires, les cosmétiques, les détergents, les matériaux de construction ainsi que divers intrants industriels.

Ce projet vise à renforcer le respect des normes et à soutenir les industries locales en garantissant la qualité et la sécurité des produits.

Lors de son déplacement à Dire Dawa, le Premier ministre a également inspecté le centre unique Dire Mesob One-Stop Service Center, un hub numérique de cinq niveaux s'étendant sur une superficie de 3 000 m².

Ce centre regroupe désormais plus de 73 services publics et illustre l'engagement des autorités à améliorer l'efficacité administrative en rendant les services essentiels plus accessibles aux habitants de la ville, souvent surnommée la « Reine du désert ».