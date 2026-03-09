Sénégal: Repli de l'activité du secteur tertiaire en novembre 2025

Au mois de novembre 2025, l'activité économique du secteur tertiaire s'est repliée de 3,0%, en rythme mensuel, plombée par les contreperformances des activités financières et d'assurance (-9,4%), des services immobiliers (-19,6%), des « activités spécialisées scientifiques et techniques » (-14,9%), de l'enseignement (- 10,0%), des services de soutien et de bureau (-6,4%) et de l'information et de la communication (-1,2%).

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), cette baisse a, toutefois, été partiellement atténuée par la bonne tenue du commerce (+1,9%), du transport (+6,2%), de l'hébergement et de la restauration (+8,9%), de la santé (+28,6%) et des activités artistiques et culturelles (+30,6%).

Sur une base annuelle, rapporte la Dpee, l'activité du secteur tertiaire a reculé de 0,5% au mois de novembre 2025, en liaison avec celle de l'information et de la communication (-9,5%), des activités financières et d'assurance (-2,9%), des « activités spécialisées scientifiques et techniques » (-21,3%), des services de soutien et de bureau (-11,8%) et des activités artistiques et culturelles (- 42,0%).

Cependant, l'activité économique reste dynamique dans le transport (+12,1%), l'hébergement et la restauration (+4,9%), les services immobiliers (+3,5%), l'enseignement (+9,5%) et la santé (+23,6%), entre autres.