Sénégal: Repli de l'activité du secteur tertiaire en novembre 2025

9 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au mois de novembre 2025, l'activité économique du secteur tertiaire s'est repliée de 3,0%, en rythme mensuel, plombée par les contreperformances des activités financières et d'assurance (-9,4%), des services immobiliers (-19,6%), des « activités spécialisées scientifiques et techniques » (-14,9%), de l'enseignement (- 10,0%), des services de soutien et de bureau (-6,4%) et de l'information et de la communication (-1,2%).

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), cette baisse a, toutefois, été partiellement atténuée par la bonne tenue du commerce (+1,9%), du transport (+6,2%), de l'hébergement et de la restauration (+8,9%), de la santé (+28,6%) et des activités artistiques et culturelles (+30,6%).

Sur une base annuelle, rapporte la Dpee, l'activité du secteur tertiaire a reculé de 0,5% au mois de novembre 2025, en liaison avec celle de l'information et de la communication (-9,5%), des activités financières et d'assurance (-2,9%), des « activités spécialisées scientifiques et techniques » (-21,3%), des services de soutien et de bureau (-11,8%) et des activités artistiques et culturelles (- 42,0%).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cependant, l'activité économique reste dynamique dans le transport (+12,1%), l'hébergement et la restauration (+4,9%), les services immobiliers (+3,5%), l'enseignement (+9,5%) et la santé (+23,6%), entre autres.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.