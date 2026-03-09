Sénégal: Légère baisse de l'activité du secteur secondaire en novembre 2025

Au mois de novembre 2025, l'activité du secteur secondaire a légèrement reculé de 0,7%, en variation mensuelle ,selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).

La même source explique que cette situation est en liaison, notamment, avec les contreperformances enregistrées dans les activités extractives (-3,8%), les autres industries manufacturières (-19,7%), la fabrication de matériels de transport (-22,3%), le « travail du caoutchouc et du plastique » (-8,8%) et la « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien » (-14,0%).

En revanche, souligne la Dpee, des performances ont été, particulièrement, notées dans le « raffinage du pétrole et cokéfaction » (+45,4%), la fabrication de produits chimiques de base (+16,3%), la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (+3,1%) et la construction (+0,8%).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur un an, précise la Dpee, l'activité du secteur secondaire s'est relevée de 2,0%, en novembre 2025, en lien, essentiellement, avec la bonne tenue observée dans la fabrication de produits chimiques de base (+33,7%), la construction (+8,4%), la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+10,6%), le « raffinage du pétrole et cokéfaction » (+14,4%) et le « sciage et rabotage du bois » (+119,6%). Par contre, les autres industries manufacturières (-15,5%), la « fabrication de papiers, cartons et d'articles en papiers ou carton » (-14,9%) et le « travail du caoutchouc et du plastique » (-13,2%) ont reculé, sur la période.