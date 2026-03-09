Congo-Kinshasa: Transport urbain à Kinshasa - Le gouverneur impose l'identification et la géolocalisation des véhicules

À partir du 23 mars, tous les chauffeurs de Kinshasa devront présenter leur carte professionnelle, et chaque véhicule sera identifié et géolocalisé. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, dans un communiqué officiel parvenu dimanche 8 mars à Radio Okapi.

Les autorités disent vouloir sécuriser les Kinois, face à la recrudescence des enlèvements dans la capitale, et remettre de l'ordre dans les Voitures de transport avec chauffeur (VTC).

Dans ce communiqué, Daniel Bumba Lubaki a instruit le ministre provincial des Transports, Jésus Noël Sheke, de mettre en oeuvre une série de mesures sécuritaires et technologiques pour contrer l'insécurité grandissante dans la capitale. Dès le 23 mars, un contrôle d'envergure sera lancé.

Tout véhicule ne remplissant pas les conditions ci-dessous sera immédiatement immobilisé et conduit en fourrière pour destruction par la Régie des fourrières et du contrôle technique des véhicules de Kinshasa (RFCK), conformément aux dispositions légales en vigueur : disposer d'un système d'éclairage et de signalisation fonctionnel ·être équipé de rétroviseurs intérieur et extérieur posséder un avertisseur sonore être doté d'essuie-glaces avoir un pare-brise en bon état disposer de vitres être équipé de pneumatiques conformes respecter les normes relatives aux émissions de gaz d'échappement, ainsi qu'au réservoir et aux canalisations de carburant.

Avec cette initiative, l'exécutif provincial dit vouloir non seulement renforcer la sécurité des citoyens, mais aussi restaurer la confiance dans le transport urbain à Kinshasa.