Congo-Kinshasa: Des milliers de femmes de Bunia marchent pour la paix et la fin des violences armées

Des femmes en Ituri ont réaffirmé, dimanche 8 mars, leur engagement pour le retour de la paix dans une province meurtrie par plus de dix ans d'atrocités commises par des groupes armés. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, des milliers d'entre elles ont pris part à une marche pacifique à Bunia, appelant à la stabilisation durable de la région.

Toutes vêtues de vert et blanc, symboles d'espoir et de paix, les participantes ont défilé au rythme de la fanfare des FARDC.

Parties de l'Assemblée provinciale, au rond-point Pic-Nic, elles ont parcouru le boulevard de la Libération, avant de se rassembler dans la salle de conférences de Nyakasanza.

Cette mobilisation féminine a exprimé un message clair : « consolider l'accalmie observée ces derniers jours en Ituri et en finir avec les souffrances des femmes, premières victimes des violences armées ».

« L'heure est venue pour que les femmes trouvent leur place »

Pour Marie Kabazaire Baguma, point focal de l'agenda Femmes et Sécurité en Ituri, cette marche porte une revendication forte :

« Les femmes ont beaucoup souffert ; l'heure est venue pour qu'elles trouvent leur place dans la société et contribuent au développement de cette province ».

Elle rappelle que la paix en Ituri ne pourra être consolidée sans une participation active des femmes dans les processus de stabilisation et de gouvernance locale.

L'événement a rassemblé des femmes issues de divers secteurs de la société, dont des femmes policières de la MONUSCO, venues renforcer ce message commun de résilience et d'espoir.