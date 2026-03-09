Congo-Kinshasa: La dégradation de la route Kinshasa-Matadi cause de gros embouteillages à Matadi Kibala

L'état de la route nationale numéro 1 inquiète les usagers au niveau de Matadi-Kibala dans la commune de Mont-Ngafula. Depuis plusieurs semaines, la chaussée se dégrade sous l'effet d'un écoulement d'eau provenant d'un tuyau défectueux de la Regie de distribution d'eau (REGIDESO).

Des trous avec des flaques d'eau stagnante et embouteillages à répétition, c'est l'image que présente cet axe de la route Kinshasa-Matadi, au niveau de Matadi-Kibala. Cette situation complique la circulation aux automobilistes, motocyclistes et piétons.

Pour certains usagers de la route, la cause principale de cette dégradation serait un problème d'évacuation d'eau au niveau de l'arrêt de bus.

Axe routier vital

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le problème vient d'un tuyau qui fait sortir l'eau ici près de l'arrêt. L'eau coule constamment sur la route et ça a fini par abîmer la chaussée. Maintenant, il y a des trous partout et les véhicules sont obligés de ralentir, ce qui crée de gros embouteillages », explique un habitant du quartier rencontré sur place par des reporters de Radio Okapi.

Même constat pour ce motocycliste qui emprunte régulièrement cette route :

« Cette route apporte de l'argent au pays et doit être en bon état. Nous demandons aux autorités d'intervenir rapidement. Qu'ils n'attendent pas que les dégâts deviennent plus graves ».

Les usagers de cette artère appellent ainsi les autorités compétentes à réhabiliter ce tronçon d'intérêt national. C'est par elle que passent notamment des camions poids lourds, chargés de divers produits en provenance du Kongo-Central et de l'étranger.