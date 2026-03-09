Sénégal: Télécommunications, finance, énergie - Ces lumières sénégalaises qui brillent à l'international

À l'échelle internationale, le Sénégal est assez bien représenté par des figures féminines qui brillent et portent le drapeau national dans des secteurs comme la finance, l'énergie et les télécommunications. Zoom sur ces profils qui émergent hors frontières.

Depuis septembre 2025, Aminata Kane occupe le poste de vice-présidente senior pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre chez Visa. Avant cette expérience, elle était depuis 2023 vice-présidente d'Orange money Afrique et Moyen-Orient. Un poste qui lui permettait de couvre 17 pays. La Sénégalaise a intégré l'entreprise en 2013 avec le poste de responsable de la Fidélisation. En 2015, elle a été promue responsable de la Performance Marketing et se démarque dans la mise en oeuvre du plan marketing stratégique et du développement des ventes.

Elle prend ensuite la Direction marketing d'Orange money et favorise la croissance du mobile money au Sénégal. Sur le plan académique, Aminata Kane est diplômée de Hec Paris et titulaire d'un Mba à Mit Sloan School of Management. Elle a entamé sa carrière chez Mc Kinsey & Compagny, puis travaillé pour Goldman Sachs, etc. « C'est un honneur de rejoindre Visa à un moment aussi crucial pour la transformation digitale de l'Afrique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mon ambition est de contribuer à un écosystème inclusif qui reflète les talents et les aspirations de nos marchés », avait-elle écrit le jour de sa nomination chez Visa, affirmant ainsi sa volonté de travailler en synergie avec les acteurs publics et privés pour étendre l'accès aux solutions de paiement, soutenir les Pme et favoriser une croissance durable. Une nomination qui est intervenue dans un contexte où Visa accélère son implantation en Afrique de l'Ouest et du Centre, une région à fort potentiel, mais confrontée à des défis structurels.

Aïda Diouf (Camusat), une expertise au service des télécommunications

Camusat est un acteur majeur du déploiement de réseaux de télécommunications. Elle aide à construire et à optimiser efficacement les réseaux et à préparer le terrain pour le déploiement des futures technologies. Cette multinationale est dirigée par une Sénégalaise : Aïda Diouf. « Je suis ravie de vous annoncer que dans le cadre de mes fonctions en tant que directrice exécutive Afrique chez Camusat, je serai désormais basée à Casablanca.

Ces trois dernières années passées avec la filiale du Sénégal, après mon expérience au Kenya, ont été une expérience extrêmement enrichissante. J'ai eu le privilège de voir la filiale croître de façon exponentielle, grâce à l'engagement et au travail acharné des équipes », avait-elle posté le lendemain de sa nomination en tant que directrice exécutive, en janvier 2024. Ellen a rejoint le Groupe Camusat en 2018 en tant que responsable administrative et financière pour l'Afrique et l'océan Indien, où elle avait en charge 17 pays. Sur le plan académique, Aïda Diouf est diplômée de Toulouse Business School avec une spécialisation en audit et finance d'entreprise.

Elle a complété sa formation avec un Master en Comptabilité avancée et également en Gestion des entreprises. S'agissant de sa carrière professionnelle, elle a fait ses débuts chez Mazars, à Paris, en tant qu'auditrice. Par la suite, elle a évolué en tant que contrôleuse financière des entités internationales au sein de Bnp Personal finance où elle a eu l'opportunité de développer et renforcer son expertise financière.

Diaretou Madina Gaye, présidente de Schneider Electric en Afrique francophone

Teint noir, taille élancée, la Sénégalaise Diaretou Madina Gaye Dieng est présidente de Schneider Electric pour la zone Afrique francophone et incarne le dynamisme et l'ambition qu'il faut pour relever les défis énergétiques et digitaux. Première femme subsaharienne à occuper ce poste stratégique, elle dirige une zone comprenant 40 pays et 500 millions de personnes, avec une équipe de 500 collaborateurs et un Pib combiné de 1.000 milliards de dollars.

Sa mission : électrifier et digitaliser cette région à fort potentiel tout en conciliant progrès et durabilité. Originaire du Sénégal, Diaretou Madina Gaye Dieng est un produit de l'école Mariama Ba de Gorée, symbole d'excellence académique. Après avoir bénéficié d'une bourse pour intégrer les Collèges du monde uni au Canada, elle a poursuivi ses études en France, passant par une classe préparatoire, une école d'ingénieurs et un Master à Hec Paris. Son parcours professionnel est marqué par 24 années passées au sein du groupe Sonatel où elle a occupé plusieurs postes clés, notamment celui de directrice générale d'une filiale dédiée aux clients entreprises.

Ces expériences lui ont permis d'acquérir une expertise solide dans les secteurs technologiques et énergétiques la préparant à relever les défis de son rôle actuel chez Schneider Electric. Si elle a réussi, aujourd'hui, sa carrière, dit-elle, c'est parce que sa vie a toujours été marquée par l'envie d'apprendre et d'aller plus loin. « Pour moi, le fil rouge de mon parcours, ça a été deux choses. D'abord, j'allais dire l'envie d'apprendre. L'envie à chaque fois de se développer, d'apprendre plus », dit Diaretou Madina Gaye Dieng, sereine.

Coumba Dieng Sow, l'étoile de l'Onu au Togo

Parmi les Sénégalaises qui brillent à l'international, il y a Coumba Dieng Sow, l'actuelle représentante résidente des Nations unies au Togo. Elle a pris service dans ce pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) en octobre 2024. Au Sénégal, Coumba Dieng Sow est réputée pour son militantisme pour l'environnement et pour les causes sociales. Elle capitalise plus de 20 ans d'expérience dans le développement et l'aide humanitaire.

Auparavant, elle a été représentante de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) au Rwanda et à Djibouti, ensuite coordinatrice de la Fao pour les situations d'urgence et la résilience en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Coumba Dieng Sow a aussi occupé d'autres postes de haut niveau au sein de l'Organisation, notamment celui de responsable de l'Afrique au sein du Bureau du directeur général de la Fao.

Elle a également coordonné le programme Résilience pour 18 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, particulièrement ceux en situation d'urgence (changement climatique, conflits, autres catastrophes affectant l'agriculture et la sécurité alimentaire). Coumba Dieng Sow a, en outre, travaillé sur les politiques de développement agricole et rural en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Sur le plan académique, elle est titulaire d'une Maîtrise en Management des Politiques publiques de Sciences Po, d'un Dess en Économie agricole à l'University of London et d'Agro-industries à Montpellier. Coumba Dieng Sow a eu à faire des études en politiques des systèmes alimentaires à l'Université Paris Dauphine.

Ndèye Ngoné Tall (Axian Energy), une énergie pour le développement

Ndèye Ngoné Tall est la responsable du développement commercial d'Axian Energy en Afrique de l'Ouest et du Centre depuis février 2025. Elle a démarré sa carrière chez Deloitte, en 2008, à Paris, en tant qu'auditrice. Par la suite, elle a évolué chez Millenium finance aux Émirats arabes unis entre mars et juin 2009. De février 2011 à août 2013, elle a travaillé à Poyry en tant Business analyst. Après cette expérience, elle devient consultante pour 11 mois chez Aec à Paris. Ensuite, sonne l'heure du retour au bercail puisqu'entre 2014 et 2017, Ndèye Ngoné Tall e a occupé le poste de manager des Programmes énergétiques et miniers du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos-Pse).

Par la suite, en 2019, elle intégra le ministère du Pétrole et des Énergies en qualité de manager de projets senior. Dans ce secteur, elle fut cooptée, toujours en 2019, comme experte du Millenium challenge account II. Entre octobre 2019 et septembre 2023, Ndèye Ngoné Tall a rejoint le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération pour y occuper le poste de directrice de l'Évaluation des projets et du monitoring. Par la suite, elle s'est retrouvée à Axian Group pour devenir responsable du Développement commercial des centrales solaires. Puis, à partir de février 2025, directrice du Développement commercial en Afrique de l'Ouest et du Centre.