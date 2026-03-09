Sénégal: Lynaqe - Des indemnités et primes spéciales aux enseignants et encadreurs

Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Papa Malick Ndao, a annoncé dans une note, la signature d'un décret et d'arrêtés accordant des indemnités et primes spéciales aux enseignants et encadreurs des Lycées nation-armée pour la qualité et l'équité (Lynaqe). Une doléance exprimée par les bénéficiaires depuis l'ouverture de ces établissements d'excellence en novembre 2024.

Les enseignants et encadreurs des Lycées nation-armée pour la qualité et l'équité (Lynaqe) avaient sollicité un traitement spécial en termes d'indemnités au regard de la charge de travail et de la spécificité de ces établissements. Depuis le vendredi 6 mars, ils peuvent pousser un ouf de soulagement, car leur requête a eu un écho favorable auprès de l'autorité. Le secrétaire général du ministère de l'Education nationale a annoncé la signature d'un décret et d'arrêtés accordant des indemnités et primes spéciales à ces derniers.

« Le président de la République vient de signer le Projet de décret fixant le taux de l'indemnité spéciale mensuelle des enseignants et encadreurs des Lycées nation-armée pour la qualité et l'équité (Lynaqe). La satisfaction de cette vieille revendication, parfois motif de grèves des enseignants, est une mesure importante pour sécuriser leurs parcours professionnels, stabiliser l'encadrement des élèves et améliorer l'environnement de travail », renseigne le document. Le texte informe que « le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy, a tenu à marquer toute sa satisfaction pour cette mesure prise par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cité dans la source, Papa Malick Ndao, le secrétaire général du ministère, indique que cette décision « s'inscrit dans le cadre du nouveau texte régissant l'organisation et le fonctionnement des Lynaqe ». Selon lui, « ce décret prévoit l'octroi d'une indemnité mensuelle de plus de 100.000 FCfa aux enseignants de ces lycées d'excellence ». M. Ndao d'ajouter que « l'arrêté interministériel signé par les ministres en charge de l'Éducation nationale et des Finances accorde également des indemnités spéciales à d'autres catégories d'encadreurs, notamment les intendants, les directeurs des études et les personnels militaires impliqués dans l'encadrement des élèves de ces établissements ».

Ces dispositions, a indiqué le secrétaire général du ministère de l'Education nationale, « visent à améliorer les conditions de travail du personnel et à renforcer la qualité de l'encadrement pédagogique et éducatif des Lynaqe ».

Les Lycées nation-armée pour la qualité et l'équité ouverts pour le moment à Sédhiou et Kaffrine sont des établissements d'excellence créés par l'État pour transformer le système éducatif en alliant rigueur militaire et excellence académique. Ils ont démarré en novembre 2024 en attendant, comme l'a souligné le ministre de l'Education nationale lors du vote du budget 2026, leur extension dans toutes les régions du pays. Le chef de l'État, lors de sa récente tournée économique, a procédé à la pose de la première de ceux de Ziguinchor, à Adéane, et de Kédougou à Salémata.