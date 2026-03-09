Sénégal: Conditions d'entrée au pays - Deux nouvelles dispositions annoncées par le gouvernement

Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a annoncé une mise à jour des conditions d'entrée sur le territoire sénégalais, notamment en ce qui concerne la présentation des certificats internationaux de vaccination.

Dans un communiqué rendu public, le ministère des Affaires étrangères, informe que « la mise à jour suivante s'applique désormais concernant les conditions d'entrée sur le territoire sénégalais, notamment en matière de certificats internationaux de vaccination. »

Des vaccins recommandés

Selon le document officiel, la vaccination contre la fièvre jaune, la DPT (diphtérie, tétanos et poliomyélite), la rougeole ainsi que les hépatites A et B demeure conseillée pour des raisons de protection et de sécurité sanitaires. Cette mesure vise à clarifier les dispositions en vigueur et à rassurer les voyageurs, tout en maintenant une vigilance sur les questions de santé publique.

Le carnet de vaccination non exigé à l'entrée

Autre précision importante apportée par le ministère : la présentation d'un carnet de vaccination n'est pas obligatoire pour accéder au territoire sénégalais. Les autorités indiquent ainsi que les voyageurs ne sont plus tenus de présenter ce document lors des formalités d'entrée dans le pays.

Cette mise à jour intervient dans un contexte où plusieurs États ajustent leurs dispositifs sanitaires aux frontières, après les nombreuses restrictions adoptées ces dernières années.