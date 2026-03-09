Sénégal: Qualifications à la Coupe du monde 2026 - Les Lionnes prêtes à rugir, à San Juan (Porto-Rico)

Le Sénégal prend part, à San Juan, à Porto Rico (11-17 mars 2026), au tournoi qualificatif pour la Coupedu monde de basket féminin 2026, en Allemagne. L'équipe nationale a quitté Dakar, le samedi 7 mars, pour rallier le site de la compétition qui l'opposeraaux États-Unis, à l'Espagne, à la Nouvelle-Zélande, à Porto Rico et à l'Italie.

Le Sénégal entame le tournoi, dans le groupe B des éliminatoires,le 11 mars, poursix jours de compétition.

Les Lionnes affronteront lesÉtats-Unis (11 mars), l'Espagne(12 mars), la Nouvelle-Zélande (14 mars), Porto Rico (15 mars) et l'Italie (17 mars). Un groupetrès relevé. Mais les Lionnesont l'ambition de gagner uneplace sur les trois réservéesau groupe, en complémentde la première qualificationattribuée aux États-Unis pour Berlin, en Allemagne, du 4 au Sabou Ndiaye Guèye quitterales États-Unis pour rallier la

capitale portoricaine. Parmi les joueuses qui n'ontpas été retenues, on note Aminata Ndong et NdoumbéMbodj de l'Asc Ville de Dakar,Aminata Tall de Presbytariam College aux Usa, Sokhna BintouLô Sylla (Unicaja Mijas enEspagne) et Fanta Gassama de Sevilla en Espagne. Sont aussi concernées les joueuses invitées au regrou-13 septembre 2026. Au terme de quatre jours de stage au stadium Marius Ndiaye, l'équipe du Sénégal a rallié San Juan, à Porto Rico, où elle doit disputer le tournoi qualificatif au prochain Mondial de basket féminin.

Cheikh Sarr retient 13 joueuses pour Porto Rico

À ceteffet, le sélectionneurnational, Cheikh Sarr, a retenu13 joueuses sur la listeinitiale de 18 convoquées. Letechnicien sénégalais a tenucompte de quelques élémentsabsents à la préparation,sachant que cesontdes joueuses sur lesquellesil pourra compter. Il s'agit deKhadija Faye, Fatou PouyeetSabouNdiayeGuèye quin'avaient pas effectué le déplacement à Dakar pourdes raisons professionnelles.Cheikh Sarr retrouvera FatouPouye à Paris pourvoyageravec le groupe, alors quepement, à savoir RamatoulayeSy de la Jeanne d'Arc et Codou Diop de Guédiawaye.