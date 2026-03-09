Togo: Lutte contre la contrefaçon - Formation au Digital Market Intelligence

Eco & Finances indique lundi que le Togo franchit un cap décisif dans la lutte contre la fraude et la contrefaçon.

Une formation au Digital Market Intelligence (DMI) vient d'être lancée au siège de la Commission chargée du suivi de la Solution automatisée de marquage (SAM).

Une initiative qui renforce les capacités des acteurs chargés de surveiller et de contrôler les marchés, dans un pays qui mise sur la digitalisation pour moderniser ses mécanismes de lutte contre les pratiques illicites dans le commerce.

Le DMI désigne l'utilisation de technologies numériques avancées - big data, intelligence artificielle, traçabilité numérique - pour collecter et analyser des données sur les marchés commerciaux afin de détecter les fraudes, les contrefaçons et les pratiques illicites.