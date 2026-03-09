Cote d'Ivoire: Déficit d'enseignants en sciences - Le ministère lance un recrutement exceptionnel de 2 000 professeurs contractuels

9 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

Face au déficit d'enseignants dans les disciplines scientifiques, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique a lancé, au titre de l'année 2026, un test exceptionnel de recrutement de 2 000 professeurs contractuels pour l'enseignement secondaire général.

Les inscriptions sont ouvertes du 7 au 15 mars 2026, exclusivement en ligne, sur le site de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel (Ipnetp) : https://sigec.ipnetp.cloud.

Ce recrutement concerne les professeurs de collèges bivalents contractuels et les professeurs contractuels de lycées, dans la limite du nombre de postes budgétisés. Dans le détail, le premier test vise le recrutement de 1 364 professeurs de collèges bivalents, répartis entre 1 078 enseignants de mathématiques et 286 enseignants de physique-chimie/Svt.

Le second test concerne 636 professeurs contractuels de lycées, dont 418 enseignants contractuels de mathématiques et 218 enseignants contractuels de physique-chimie.

Pour les professeurs contractuels de lycées, les candidats doivent être de nationalité ivoirienne, être nés entre le 31 décembre 1981 et le 31 décembre 2005, être titulaires d'un baccalauréat scientifique (séries C, D, E ou F) et détenir au moins un diplôme de niveau Bac +2 en sciences pures (mathématiques, physique, chimie, sciences industrielles) ou en mathématiques-informatique.

Concernant les professeurs de collèges bivalents contractuels, les candidats doivent également être de nationalité ivoirienne, être nés entre le 31 décembre 1984 et le 31 décembre 2005, être titulaires au minimum d'un baccalauréat scientifique (séries C, D, E ou F) et avoir obtenu une note minimale de 10/20 dans la discipline concernée au baccalauréat (mathématiques ou physique-chimie).

Lire l'article original sur Fratmat.info.

