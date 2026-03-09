Cote d'Ivoire: Classement 2025 de New African - Ibrahim Magassa parmi les 100 Africains les plus influents

Le banquier d'affaires franco-ivoirien Ibrahim Magassa figure dans le prestigieux classement des 100 personnalités africaines les plus influentes publié par le magazine panafricain New African dans son édition de décembre 2025/janvier 2026 (N°624). Depuis sa création en 1966, cette publication met en lumière chaque année les acteurs qui façonnent le destin du continent dans les domaines politique, économique, culturel et technologique.

Philanthrope et Ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour la priorité globale Afrique, Ibrahim Magassa est décrit comme un stratège discret mais influent de la finance africaine. Son parcours illustre l'émergence d'une nouvelle génération de leaders dont l'impact se mesure davantage à la portée des dossiers traités qu'à leur présence médiatique.

Selon New African, l'homme d'affaires s'inscrit dans la dynamique de transformation du continent, en phase avec la vision d'une élite africaine moderne et performante, à l'image de la « génération de l'Ivoirien nouveau » prônée par le Président Alassane Ouattara.

À la tête d'Algest Investment Bank, cabinet de conseil basé à Abidjan, Ibrahim Magassa est devenu au fil des années un interlocuteur privilégié de plusieurs chefs d'État et ministres des Finances africains. Sa réputation repose sur sa capacité à conduire des négociations financières complexes et sensibles.

Ces derniers mois, il a notamment joué un rôle déterminant dans la restructuration historique de la dette du Ghana, estimée à 14,5 milliards de dollars. Son expertise a également été sollicitée dans plusieurs opérations stratégiques impliquant des pays comme le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Tchad ou encore le Bénin.

Formé à ESCP Business School à Paris et à Harvard University, Ibrahim Magassa a su bâtir un profil singulier à la croisée de la finance internationale et de l'engagement intellectuel. En 2003, il fonde l'African Business Club, une initiative destinée à faciliter l'accès des étudiants africains aux grandes écoles et universités internationales. Vingt ans plus tard, cette organisation a contribué à la formation d'une nouvelle génération de cadres africains.

Cette double légitimité, à la fois financière et institutionnelle, lui vaut une reconnaissance croissante sur la scène internationale. Le Ghana lui a d'ailleurs décerné l'Ordre de la Volta, saluant son rôle dans les grandes négociations financières du pays.

Le classement 2025 de New African met également en lumière d'autres figures marquantes du continent, parmi lesquelles Aliko Dangote, Cyril Ramaphosa, João Lourenço ou encore le jeune prodige du football Lamine Yamal.

Dans un contexte où l'Afrique cherche à renforcer sa souveraineté économique et à mieux défendre ses intérêts dans les négociations internationales, la présence d'Ibrahim Magassa dans ce classement illustre l'influence grandissante de décideurs africains capables d'agir efficacement au coeur des grandes dynamiques financières mondiales.

Parcours et distinctions

Ibrahim Magassa, banquier d'affaires franco-ivoirien, est le fondateur de la banque d'investissement Algest Investment Bank. Il est également Ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour la priorité globale Afrique et poursuit un doctorat en gestion économique.

Formé dans des institutions académiques de renom, il est diplômé du programme Grande École de ESCP Business School, a suivi une formation à Harvard Business School et est doctorant à Sorbonne Université. Il dispose également d'une expertise en comptabilité et finance. Ses activités professionnelles se déploient principalement entre la Côte d'Ivoire et la France.

Au cours de sa carrière, Ibrahim Magassa a contribué à la mobilisation et à la structuration de plus de 100 milliards de dollars de ressources financières pour des États et institutions. Il a notamment joué un rôle majeur dans la restructuration de la dette du Ghana, estimée à 14,5 milliards de dollars, et a conseillé plusieurs gouvernements sur des transactions financières stratégiques au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso.

Son expertise lui a valu plusieurs distinctions internationales, dont l'Ordre de la Volta décerné par le Ghana. Il a également été élevé au rang de Grand Officier au Gabon et Commandeur dans plusieurs pays.

Parallèlement à ses activités financières, Ibrahim Magassa s'illustre par son engagement en faveur de la formation et de l'émergence d'une nouvelle génération de leaders africains. Il est le fondateur de l'African Business Club, une initiative visant à faciliter l'accès des étudiants africains aux grandes écoles et universités internationales.

Il contribue également à la réflexion stratégique sur les relations économiques entre l'Afrique et ses partenaires internationaux. À ce titre, il a participé à des travaux du ministère français des Finances dans le cadre du rapport stratégique piloté par Hervé Gaymard sur la présence française en Afrique, et publié plusieurs analyses dans des médias et revues spécialisés, notamment Le Monde, Financial Times ou la Revue européenne de géopolitique. Il intervient également dans des forums économiques internationaux tels que l'Africa Investment Forum.