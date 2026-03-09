Cote d'Ivoire: San Pedro / Opération «Tolérance zéro» - Les forces de l'ordre invitées à plus de fermeté sur les routes

Dans l'élan du lancement de l'opération "Tolérance zéro" à San Pedro, la 38e semaine nationale de sécurité routière s'est ouverte le 03 mars dernier, à la plateforme des gares routières de la ville, pour s'achever le 10 mars . Une occasion pour Akambi Abibulai, directeur régional des Transports et des Affaires maritimes de San Pedro, d'appeler les forces de l'ordre à renforcer la répression contre les infractions au code de la route et autres actes d'incivisme routier.

Lors de cette rencontre de sensibilisation, le responsable régional des transports a insisté sur la nécessité d'une application stricte des textes en vigueur. D'autant plus que l'opération « Tolérance zéro » vise à instaurer une discipline plus rigoureuse sur les routes et à responsabiliser l'ensemble des usagers.

Akambi Abibulai a notamment invité les forces de l'ordre à redoubler de vigilance face aux comportements à risque : "vraiment, il s'agit d'une doléance que je soumet aux forces de l'ordre. Pendant cette 38ème semaine nationale de sécurité routière, je souhaite que les contraventions pleuvent. Mieux, au constat de toutes les irrégularités routières constatées dans le trafic, il faudrait qu'on montre qu'une vive opération de répression est en cours, afin que les objectifs puissent être atteints.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À défaut de mettre les véhicules en fourrière, donnez au moins ce papier aux contrevenants afin qu'ils puissent s'acquitter auprès du trésor public, de leur amende tributaire à l'infraction sanctionnée".

En dépit de l'élan de répression en cours, la prévention reste de mise et un pilier essentiel de la politique de sécurité routière. En témoignent les actions de sensibilisation menées à l'endroit des conducteurs, des transporteurs et des populations, lors du lancement de cette opération. Une étape qui a simultanément mis à contribution les interventions de la représentation locale du Haut Conseil du Patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire (Hcpetr-Ci), l'Ong Agir pour protéger des vies sur les routes (Avir) et la coalition des moniteurs d'auto-école.

Ce,afin de promouvoir une conduite responsable, conformément au thème retenu pour cette semaine. À savoir : "comportements responsables sur les routes pour la sécurité de tous".