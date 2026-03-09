Cote d'Ivoire: Athlétisme ivoirien - Ta Lou chargée de la détection à l'étranger

La sprinteuse ivoirienne, Marie-Josée Ta Lou, a annoncé sa nomination en tant que vice-présidente de la Fédération ivoirienne de l'athlétisme (Fia), chargée du repérage et de l'orientation des athlètes ivoiriens vivant à l'étranger vers l'équipe nationale.

Elle l'a annoncé via un réseau social, en invitant « les athlètes ivoiriens vivant à l'étranger, désireux d'intégrer l'équipe nationale de bien vouloir la contacter afin de faciliter leur orientation ».

Cette information publiée, le dimanche 8 mars 2026, a suscité une vague de félicitations à l'endroit de la recordwoman d'Afrique du 100m.

A en croire Jeannot Kouamé, le président de la Fia, cette entrée dans le comité exécutif de la fédération date de novembre 2025. « Ta Lou est chargée de voir les Ivoiriens qui sont intéressés à rejoindre l'équipe nationale. Surtout que nous avons des sprinteurs un peu partout à travers le monde qui sont recrutés par d'autres pays. Ce qui rend difficile leur venue en sélection. Aussi, cela nous permettra de détecter ceux qui sont cachés », a expliqué Jeannot Kouamé.

Le président est déterminé « à créer les conditions d'intégration de ceux qui seront intéressés ».

Il faut saluer cette façon d'impliquer cette professionnelle de haut niveau dans la détection des athlètes ivoiriens afin de les inciter à porter les couleurs du pays.

Elle est très bien placée pour encourager les autres à venir, pour avoir elle-même commencé à mouiller le maillot pour la Côte d'Ivoire depuis 2015.