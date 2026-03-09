Madagascar: La surveillance des menaces épidémiques se renforcent

Trente professionnels malgaches ont été formés pour renforcer la surveillance des épidémies. La formation s'inscrit dans le projet Strides financé par les États-Unis.

Le renforcement de la détection et de la réponse aux épidémies à Madagascar, y compris la variole du singe, constitue un enjeu majeur pour la santé publique. Dans ce cadre, le gouvernement américain, via le projet Strides (Strengthening Infectious Disease Detection Systems), financé à hauteur de plusieurs millions de dollars, a organisé une formation de cinq jours en sûreté et sécurité biologiques, qui s'est achevée vendredi dernier.

Trente professionnels malgaches viennent d'obtenir leur certification la semaine dernière. Ils auront pour mission de renforcer les normes de sécurité dans les laboratoires à travers le pays. Pour ce faire, ils partageront leurs compétences techniques et pédagogiques afin de former de nombreux personnels de laboratoire à l'application de la procédure opérationnelle standard nationale de Madagascar en matière de sécurité et sûreté biologiques.

Formation

« Le projet Strides contribue à renforcer les capacités de Madagascar à détecter, diagnostiquer et répondre aux menaces sanitaires. Des systèmes de laboratoire solides protègent les populations malagasy et américaines. Les épidémies ne connaissent pas de frontières. Lorsque Madagascar est en mesure de détecter et de contenir rapidement les menaces sanitaires, nous sommes tous plus en sécurité », a souligné Steve Bremner, chef de mission adjoint par intérim de l'Ambassade des États-Unis à Madagascar.

La formation s'appuie sur des supports pédagogiques standardisés adaptés au contexte local, avec un accent particulier sur les démonstrations pratiques de sécurité en laboratoire. Les participants apprennent à appliquer les normes internationales de manipulation des agents pathogènes dangereux afin de limiter la propagation des maladies dangereuses et mortelles.

Dispensée par une équipe de biosécurité de la société américaine Black & Veatch, sous contrat avec le projet Strides, la formation s'est déroulée en collaboration avec le Laboratoire d'Analyses Médicales Malagasy (LA2M), laboratoire national de biosécurité de Madagascar.