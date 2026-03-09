Madagascar: Moto/Fédération - Un nouveau président prend le guidon

La Fédération malgache de motocyclisme (FMaM) a organisé samedi, au « Le Pavé » à Antaninarenina, la remise des trophées aux champions et aux meilleurs pilotes par catégorie.

La saison 2026 de la FMaM a débuté début février, avec déjà une manche du championnat de Madagascar de MX le 8 février et une manche d'enduro le 22 février. L'assemblée générale ordinaire de la Fédération s'est tenue le 28 février, avant la cérémonie de samedi.

L'équipe dirigeante transitoire, mise en place en 2024 et présidée par Clothilde Ranaivoson, entame sa dernière année de mandat et prépare sa succession. « Nous bouclons nos exercices en fin d'année et préparons la passation du flambeau. Nous envisageons de cogérer la Fédération avec le futur président pressenti durant les six derniers mois.

Il s'agit d'une personne qui connaît bien la discipline et le fonctionnement de la Fédération. Celle-ci a besoin d'une nouvelle tête, avec une vision capable de promouvoir la discipline », a souligné Clothilde. Aucune date n'a encore été fixée pour l'assemblée générale élective, mais l'élection devrait se tenir avant la fin de l'année, terme du mandat actuel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le nouveau président aura pour mission d'améliorer la gestion de la Fédération, après les efforts déployés et les activités effectuées par l'équipe actuelle. Nous allons justement former ce futur président », a indiqué le secrétaire général, Harison Andriambololona.

Circuits fédéraux

Parmi les priorités de l'année figure la mise en place d'un terrain destiné aux circuits fédéraux. « Nous comptons les construire dans la capitale, car 90 % des pilotes y sont basés. Il nous faut une grande surface, ce qui n'est pas facile à trouver à Antananarivo, mais nous ne baissons pas les bras. C'est un challenge », a précisé la présidente.

La Fédération prévoit de construire toutes les infrastructures nécessaires pour les disciplines on road et off road.«Il nous faut au moins une surface d'environ 6 ha. L'objectif est d'obtenir un site homologué par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et, plus tard, d'accueillir des compétitions internationales. La conception de ces circuits sera réalisée en collaboration avec la FIM », a ajouté le secrétaire général. Le site comprendra également une académie pour les formations théoriques et pratiques.