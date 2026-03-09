Madagascar: Les femmes encourageés à participer aux consultations nationales

Le couple présidentiel a appelé les femmes à participer à la concertation nationale. « J'invite donc chacune d'entre nous à participer activement à la consultation nationale, une plateforme essentielle pour réfléchir et façonner notre avenir », s'est adressée aux femmes la Première dame de Madagascar, Elisa Randrianirina, hier, à l'occasion de la célébration nationale de la Journée internationale des droits des femmes à Anosy.

Son époux, le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, a lancé le même appel. « Très souvent, ce sont les secteurs dirigés par des femmes qui connaissent le plus de progrès. C'est pourquoi j'encourage toutes les femmes à participer pleinement aux consultations nationales, comme l'a déjà souligné la Première dame », a-t-il indiqué. Cette implication des femmes s'inscrit dans le cadre du thème du 8 mars, qui affirme qu'elles constituent une force essentielle pour la refondation de la Nation.

Responsabilité

« Il est de ma responsabilité, ainsi que de la vôtre, en tant qu'associations oeuvrant pour les droits des femmes, de lutter afin que toutes les femmes soient représentées de manière juste et équitable, quelles qu'elles soient et d'où elles viennent, lors de tous les ateliers qui se tiendront dans le cadre de cette concertation nationale», a souligné l'épouse du Chef de l'État. Cette participation leur donnerait la possibilité de faire valoir leurs aspirations pour corriger les défaillances et les obstacles à l'instauration de la justice, de l'égalité des droits et de l'autonomie.

« Soyons convaincus que nous pouvons apporter une contribution encore plus significative à la société et armons-nous de courage et de détermination. Rappelons-nous que de nombreuses femmes malgaches d'exception ont déjà prouvé que le fait d'être une femme n'est ni un obstacle ni une faiblesse. Et n'oublions pas que le mot «nation» lui-même trouve son origine dans le mot «mère» », a souligné la Première dame.

Le ministère d'État auprès de la Présidence chargé de la Refondation a souligné qu'il s'agira d'une Concertation nationale Iinclusive, où toutes les forces vives seront invitées à participer. Les échanges commenceront au niveau local, dans les Fokontany, par l'intermédiaire des Fokonolona, puis se poursuivront dans les communes, les districts, les régions, pour culminer lors de la concertation nationale à Antananarivo.