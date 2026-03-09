Madagascar: Rugby à XV/Dames - Le FTFA fait tomber SC Besarety

Après près de neuf années d'invincibilité, le Sporting Club de Besarety s'incline pour la première fois face au FTF d'Antohomadinika. Une première dans les annales du rugby féminin.

Le championnat de Madagascar de rugby première division féminine a vécu un moment historique dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka. Le FTF d'Antohomadinika (FTFA) a infligé au Sporting Club de Besarety (SCB) sa première défaite depuis près de neuf ans, en s'imposant 26 à 24 lors de la sixième journée.

Multiple champion de Madagascar sans interruption durant presque une décennie, le SCB est tombé de haut face à une formation d'Antohomadinika particulièrement déterminée. Les protégées de Lanto Nirina Ravoavahy, coach de SC Besarety, ont semblé méconnaissables pendant une grande partie de la rencontre, laissant l'initiative du jeu à leurs adversaires. Quelques éléments clés n'ont pas pu jouer à cause de l'accumulation de cartons jaunes comme Tiana Jinah, une pièce maîtresse de la défense de Besarety.

Après plusieurs mêlées disputées et une première incursion dans les 20 mètres de Besarety, le FTFA a ouvert la marque grâce à un essai à la 8e minute, 5-0. Besarety a rapidement répondu par un essai à la 14e minute pour revenir à hauteur, 5-5.

Malgré deux pénalités manquées, Antohomadinika a repris l'avantage avec un deuxième essai à la 25e minute, 10-5. Le SCB, porté par Oliviane Yvanah, a égalisé à la 30e minute, 10-10. Juste avant la pause, le FTFA a frappé une nouvelle fois avec un troisième essai après une percée conclue malgré trois plaquages ratés des joueuses de Besarety, 15-10.

Coup fatal

Dès le retour des vestiaires et face au manque de confiance des joueuses de Besarety, le FTFA a haussé le ton. Au fil de la rencontre, Antohomadinika a pris confiance en s'appuyant sur une génération de joueuses plus jeunes et plus conquérantes. La seconde période a confirmé la bonne dynamique d'Antohomadinika.

Dès la reprise, le FTFA a accentué la pression et inscrit un quatrième essai à la 47e minute pour mener 20-10. Besarety a tenté de réagir avec un essai de Zouanah à la 50e minute, 17-20, mais une pénalité du FTFA à la 56e minute a redonné de l'air aux joueuses d'Antohomadinika, 23-17.

Dans les dernières minutes, Besarety a cru renverser la situation grâce à un essai à la 75e minute pour passer devant, 24-23. Mais Antohomadinika a finalement arraché la victoire en inscrivant les derniers points du match, un coup fatal avec une pénalité pour s'imposer 26 à 24.

« Le sport n'est pas une science exacte. Il n'y a pas d'équipe imbattable », a reconnu le coach du SCB, Lanto Nirina Ravoavahy. Une phrase qui résume parfaitement cette rencontre historique et peut-être le début d'un nouveau chapitre dans la rivalité entre les deux clubs.

« Nous avons été supérieures dans tous les compartiments du jeu, en restant très concentrées et en suivant les consignes du coach », confie Claudia Rasoarimalala, capitaine du FTFA, très fière du résultat de son club. Quant à Laurence Rasoanandrasana, capitaine du SCB, elle reconnaît : « Il y a eu un manque de confiance et de communication entre les joueuses, et cela s'est payé cash. »