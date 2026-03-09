Madagascar: Concert de solidarité - Ambondrona gagne son pari

Pari gagné pour Ambondrona avec l'inauguration de sa tournée de son 25e anniversaire par un concert caritatif à guichet fermé au profit des sinistrés de Toamasina.

Ambondrona a ouvert son jubilé de 25 ans de scène avec un geste fort : un concert caritatif intitulé « Tolotanana ho an'i Toamasina », destiné à soutenir les habitants touchés par le cyclone Gezani. Hier, sur le terrain en face du Stade Barea, le groupe a rassemblé un public nombreux et enthousiaste, composé de fans et de sympathisants venus contribuer à cette initiative solidaire.

L'événement, une nouvelle fois à guichet fermé, ne s'est pas limité à la collecte de fonds. Il a aussi célébré la musique et un anniversaire particulier : celui du membre du groupe, Kix, qui a choisi d'offrir un cadeau à ses fans et à la ville de Toamasina en reversant l'intégralité des recettes aux sinistrés.

Avant de lancer ses chansons, Kix a rappelé les défis de la reconstruction : « La reconstruction de Toamasina reste difficile, mais tout suit son cours », soulignant l'importance d'un soutien continu. Il a également rendu hommage à la Journée internationale des droits des femmes à travers une courte intervention musicale. Le concert a présenté un répertoire varié, mêlant classiques et titres récents du groupe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Solidaire

Le public a ainsi pu revivre 25 ans de carrière à travers une vingtaine de titres, dont Mankasitraka aho, Havaoziko ny Eny, Medley, 7 Andro, Hijery Anao, Tantano izahay Tompo o et Tsy Hay, tout en participant à une action solidaire. Au-delà de l'aspect musical, les organisateurs ont annoncé une démarche structurée : à l'issue du concert, une évaluation des besoins prioritaires dans les zones sinistrées permettra d'apporter une aide ciblée et durable. Cette initiative illustre parfaitement l'engagement social du groupe, qui allie célébration artistique et responsabilité collective.

Depuis sa création, Ambondrona a marqué la scène malgache avec sept albums et de nombreuses tournées à Madagascar et à l'international, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud et dans plusieurs îles de l'océan Indien. Avec ce premier concert, le groupe transforme son jubilé en un acte de solidarité, démontrant que la musique peut être un vecteur puissant de soutien et d'unité nationale.