Gabon: Entre avancées juridiques et pesanteurs sociales, le Gabon face au défi des violences faites aux femmes

Malgré la multiplication des campagnes de sensibilisation, les violences faites aux femmes demeurent une plaie ouverte au Gabon. En cette Journée internationale des droits des femmes, le thème mondial « Droits, Justice, Action pour toutes les femmes et les filles » résonne comme un appel à l'urgence : si l'arsenal législatif se muscle, la réalité du terrain, elle, peine à suivre.

Un cadre légal en pleine mutation

Le Gabon a franchi des étapes historiques avec la loi n°006/2021. Ce texte consacre l'égalité stricte entre les genres, de l'accès à la propriété au statut familial, tout en durcissant la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). Sur le papier, la femme gabonaise n'a jamais été aussi protégée.

Le mur des réalités sociales

Pourtant, le droit se heurte encore aux mentalités. Les stéréotypes sexistes, profondément ancrés, continuent de freiner l'ascension professionnelle des femmes et d'alimenter un climat de vulnérabilité. Même en politique, le plafond de verre persiste : malgré l'instauration de quotas, la représentation féminine au Parlement stagne aux alentours de 15 %.

Des chiffres alarmants

Sous le vernis des réformes, les statistiques du ministère des Affaires sociales (2024) révèlent une situation critique. Le silence, imposé par le poids des traditions, cache une violence systémique :

90 % des femmes interrogées déclarent avoir subi des violences sexuelles ;

83 % sont victimes de violences économiques ;

64 % ont été confrontées à des violences physiques.

Le constat du ministère est sans appel : 89,9 % des Gabonaises ont subi une forme de violence au cours de leur vie.

L'heure de l'action

Si l'interdiction du mariage précoce et l'accès théorique aux soins reproductifs sont des victoires, elles restent insuffisantes face à l'ampleur du fléau. Pour que le 8 mars ne soit plus une simple date commémorative, le défi de 2026 est clair : transformer les lois en boucliers réels et briser définitivement la loi du silence.