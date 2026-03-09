Maroc: Tensions au Moyen-Orient - Le Maroc réaffirme sa solidarité stratégique avec les pays du Golfe

Face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, le Royaume du Maroc a réaffirmé avec fermeté son soutien aux pays du Golfe arabe, soulignant l'indissociabilité entre leur sécurité et celle du Royaume.

Intervenant dimanche lors de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, consacrée à l'examen des agressions attribuées à l'Iran contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de plusieurs États arabes, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a rappelé la position constante du Maroc sur cette question stratégique.

S'exprimant par visioconférence, le chef de la diplomatie marocaine a souligné que cette ligne diplomatique s'inscrit dans la vision portée par le Roi Mohammed VI, selon laquelle la sécurité des pays du Golfe arabe et celle du Maroc sont étroitement liées.

« Ce qui vous porte préjudice nous affecte aussi et ce qui nous touche vous touche également », a rappelé le ministre, citant un passage du discours prononcé par le Souverain lors du Sommet Maroc-Pays du Golfe tenu le 20 avril 2016.

Selon Rabat, cette approche traduit une solidarité stratégique fondée sur des relations politiques étroites et une convergence de vues sur les enjeux sécuritaires régionaux. M. Bourita a également indiqué que le Roi Mohammed VI a récemment échangé par téléphone avec plusieurs dirigeants des pays du Golfe, réaffirmant l'appui du Maroc à leur sécurité, à leur souveraineté et à l'intégrité de leurs territoires.

Le Maroc a, par ailleurs, exprimé une condamnation ferme des attaques attribuées à l'Iran contre des Etats arabes, les qualifiant de violations flagrantes de leur souveraineté et de menace directe pour la stabilité régionale. Rabat a également dénoncé des politiques hostiles attribuées au régime iranien dans la région, accusé d'alimenter les tensions par l'appui à des milices et entités armées susceptibles de fragiliser la sécurité de plusieurs pays.

Dans ce contexte particulièrement tendu, le chef de la diplomatie marocaine a insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion entre les États arabes. Il a estimé que la consolidation de l'action commune au sein de la Ligue des États arabes constitue la meilleure réponse pour préserver la sécurité collective et défendre la souveraineté des États membres face aux menaces régionales.

M. Bourita a enfin appelé à l'adoption d'une position arabe unifiée et ferme face aux agressions visant la stabilité du monde arabe, tout en plaidant pour une désescalade rapide des tensions. Il a insisté sur la nécessité de mettre fin aux attaques afin de permettre aux efforts diplomatiques de se déployer et d'ouvrir la voie au dialogue et à l'apaisement dans la région.