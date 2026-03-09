Madagascar: COSMOS - Cosmos fait plaisir à ses clients

Cosmos gâte ses clients avec des tombolas offrant mobilier et voyages. L'enseigne renforce ainsi sa proximité avec ses consommateurs à Madagascar.

La chance ne sourit qu'aux audacieux. Cela s'est vérifié pour cent gagnants de la tombola de Noël chez Cosmos, du 3 décembre 2025 au 18 janvier 2026, mais aussi pour celle du dixième anniversaire de l'enseigne, du 17 au 25 septembre 2025, toutefois interrompue par les manifestations.

Une dame a eu la main heureuse : venue pour acheter un salon complet, elle a remporté un voyage de sept jours à Dubaï pour deux personnes grâce au billet de tombola offert par Cosmos. Entre joie et surprise, Doina Manohisoa Rabakoson Ramanamihaja peine encore à trouver ses mots. « Je suis très heureuse, je ne m'y attendais pas. Cela a été une vraie surprise », confie-t-elle. Les quatre autres gagnants ont remporté une télévision, un réfrigérateur, un canapé et une moto. Les participants classés du 6e au 100e rang ont, quant à eux, bénéficié des bons d'achat allant de 1 000 000 à 200 000 ariary.

La remise officielle des lots s'est déroulée en deux temps : l'une en province le 5 mars 2026 et l'autre à Antananarivo le 7 mars 2026, au Centre de Conférences Internationale (CCI) d'Ivato. Pour continuer à dynamiser, motiver et fidéliser sa clientèle, Cosmos organise chaque année des tombolas qui réservent toujours de belles surprises.

Entreprise dynamique

Depuis plus de 10 ans, Cosmos s'est fait connaître dans la vente d'électroménagers, de matériel audiovisuel et de meubles. Aujourd'hui, la franchise s'impose comme référence grâce à l'étendue de son réseau, la diversité de ses produits et la qualité de ses services. Lors de la cérémonie de remise des lots, le directeur marketing de Uditec Cosmos a prononcé un discours d'accueil à l'intention des invités, et a, par la suite, félicité les gagnants. Il a mis en exergue les atouts de la société, dont un service après-vente et la vente à crédit Mirindra, offrant à ses clients une facilité de paiement pouvant s'étaler jusqu'à 30 mois.

Cosmos compte aujourd'hui 19 magasins à Madagascar, couvrant 90 % du territoire. Malgré les scènes de pillage survenues le 25 septembre 2025, l'enseigne a déployé de nombreux efforts pour reprendre progressivement ses activités et a inauguré, en janvier, un nouveau magasin à Manakara.

Selon Felana, le renforcement de la présence de Cosmos dans la Grande Île vise à se rapprocher des consommateurs et à créer des emplois au sein des communautés locales. Pour l'enseigne, la devise est claire : satisfaire ses clients pour que chacun sorte gagnant.