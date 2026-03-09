Madagascar: Toamasina - L'électricité est rétablie à 45 %

Des abonnés de la Jirama dans la région de Toamasina commencent à voir le bout du tunnel. L'électricité est rétablie dans certains quartiers, après près d'un mois de coupure, à la suite des destructions du réseau électrique causées par le cyclone Gezani.

« On peut dire que l'électricité est rétablie à 45 %, actuellement. L'électricité fonctionne dans 62 fokontany sur les 138 existants dans la commune urbaine de Toamasina, outre les bureaux administratifs, les hôpitaux et les maisons carcérales », indique une source auprès du centre opérationnel de Toamasina, hier. Selon le Bureau national de la gestion des risques de catastrophes (BNGRC), la Jirama a formé 175 étudiants pour l'appuyer dans le rétablissement des réseaux électriques dans cette capitale économique de Madagascar.

La centrale Enelec Toamasina est, par ailleurs, déjà opérationnelle à hauteur de 30 % de sa capacité depuis le début de ce mois. L'interconnexion au réseau est en partie réalisée, permettant d'ores et déjà l'injection progressive de l'électricité produite.

« L'objectif est de restaurer progressivement l'ensemble du potentiel de production dans les meilleurs délais », selon un communiqué de Filatex Energy, qui réaffirme son engagement aux côtés des autorités et des partenaires institutionnels pour contribuer à la stabilisation durable de l'approvisionnement énergétique dans la région Atsinanana. À ce jour, un tiers des câbles a été remis en état, une dizaine de transformateurs sont de nouveau opérationnels et près de 350 poteaux électriques ont été réparés.