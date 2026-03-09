Madagascar: Volleyball/Zone 7 - Cinquième revers consécutif de GNVB en finale

9 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Le cauchemar se poursuit. Les Gendarmes échouent encore une fois, la cinquième consécutive, aux portes du sacre. L'équipe masculine de la Gendarmerie nationale volleyball, quadruple vainqueur de la joute régionale, s'est inclinée devant sa bête noire, Tampon Gecko Volley Sportif de La Réunion, 1 set contre 3, en duel final samedi soir au Palais des sports de Rocher Caïman à Victoria, aux Seychelles.

Les Réunionnais conservent ainsi leur titre, tandis que les Gendarmes terminent une nouvelle fois à la deuxième place. Ces derniers doivent encore se contenter de la médaille d'argent.

Tolotra et consorts ont pourtant bien entamé le match et ont remporté le premier set, 25/23. Les Tamponnais ont ensuite raflé les trois sets suivants: 25/20, 25/16, 25/22. GNVB avait écarté une autre équipe réunionnaise, Saint-Denis Olympique VB, en demi-finale après un parcours sans faute en phase de groupe. Tampon Gecko a réalisé un joli doublé comme lors des précédentes éditions. Leurs filles ont défait en finale les hôtes seychelloises de l'Anse Royale au bout du suspense par 3 sets à 2.

Les deux équipes féminines de la Grande Île, en l'occurrence GNVB et Squad X, avaient échoué en quarts de finale. Et la deuxième équipe représentante masculine, Mama, avait été éliminée en phase de poule.

