Madagascar: Tennis/Circuit ITF Junior - Le pays abrite deux tournois internationaux

La Grande île figurera bien au calendrier du circuit mondial junior de l'International Tennis Federation (ITF) pour cette année 2026. Deux tournois de grade J30 se tiendront à Antananarivo, du 29 septembre au 10 octobre, sur les courts du Club olympique de Tananarive (COT) à Ilafy. Une bonne nouvelle pour les jeunes tennismen malgaches qui auront l'occasion de marquer des points au classement mondial sans quitter le pays.

Le premier tournoi se disputera du 29 septembre au 4 octobre avec une formule inédite. L'ITF a en effet imposé le système « round-robin » durant la première phase, avant de basculer vers un tableau final à élimination directe. Le second tournoi, prévu du 5 au 10 octobre, suivra le format classique avec des tableaux qualificatifs puis des matchs à élimination directe.

L'organisation de ces compétitions n'a pourtant pas été simple. Selon Dina Razafimahatratra, chargée de l'inscription officielle de Madagascar auprès de l'ITF, plusieurs mois de discussions ont été nécessaires pour maintenir ces rendez-vous au calendrier international.

Une nouvelle vitrine

« Ce n'était pas facile. Il a fallu entamer des tractations depuis le dernier semestre 2025 pour convaincre l'ITF de maintenir deux tournois à Madagascar. Aujourd'hui, c'est confirmé et les joueurs et joueuses malgaches peuvent se préparer durant les six prochains mois », explique Dina Razafimahatratra.

Madagascar a accueilli ses premiers tournois du circuit mondial junior en 2018. Depuis, ces compétitions représentent une opportunité majeure pour les jeunes joueurs locaux, qui peuvent ainsi accumuler des points ITF et améliorer leur classement mondial.

Depuis 2023, l'ITF a également modernisé la gestion de ses tournois grâce à une plateforme numérique baptisée Tournament Management System. « Mon rôle consiste à échanger avec les experts du département juniors de l'ITF sur cette plateforme afin de finaliser les détails techniques des tournois que Madagascar souhaite organiser », précise Dina Razafimahatratra.

Pour participer à ces circuits, les joueurs devront s'inscrire en ligne via le lien https://www.itftennis.com/en/tournament/j30-antananarivo/mad/2026/j-j30-mad-2026-002/ Les frais d'engagement sont fixés à 70 dollars pour le tableau principal et à 55 dollars pour les qualifications. Les inscriptions pour le premier tournoi seront ouvertes jusqu'au 8 septembre, tandis que celles du second se clôtureront le 15 septembre. Avec ces deux rendez-vous internationaux programmés à Ilafy, letennis malgache s'offre une nouvelle vitrine et une occasion précieuse de mesurer ses jeunes talents à la concurrence internationale.