Madagascar: CCI Ivato - Denise et Shyn pour les droits des femmes

Le concert caritatif de Shyn et Denise pour la Journée internationale des droits des femmes a proposé un spectacle complet mêlant musique live, danse et interventions artistiques.

Le CCI Ivato a accueilli ce 8 mars un concert exceptionnel pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Shyn et Denise ont proposé un spectacle complet alliant musique live, danse et performances artistiques, le tout dans une ambiance engagée et festive. Dès l'ouverture, Shyn et Denise ont interprété chacun leur propre solo sur scène. Le concert a réuni choristes, batteur, DJ, guitare basse et danseurs, offrant au public une mise en scène dynamique et variée. La prestation de danse de Jannia Blast'in a immédiatement capté l'attention et entraîné les spectateurs à se lever pour participer à la fête.

La soirée a également été marquée par l'intervention de Jack'Dad, invité sur scène par Shyn. Il a interprété Pelazy et Treky, deux titres repris par le public, renforçant l'énergie collective de la salle. La deuxième partie a ensuite été assurée par Denise, seule sur scène. Entrant depuis le public, elle a interprété Asante puis Matoky Zagnahary.

Échanges

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette occasion, elle a partagé son expérience personnelle, expliquant que la musique peut apporter du soutien lorsque le moral est bas et soulignant le chemin parcouru pour atteindre cette scène. Elle a ensuite chanté Voay, une composition dédiée à celles et ceux qui traversent des moments difficiles. La suite du concert a mêlé titres populaires et échanges avec le public, avec notamment Safidiko, Karan-jeny et Jalousie. Denise a également adressé un message fort aux femmes présentes : elles sont belles, fortes et capables de briller dans tous les domaines. Ce message a été suivi de Zaho efa niova.

Le point culminant de la A a été le duo Shyn et Denise sur Tsara Tso-drano, très attendu par le public et salué par des applaudissements nourris.

Organisé par Louvto Company en partenariat avec Softex, le concert avait une dimension caritative : une partie des recettes sera reversée à une association soutenant l'épanouissement et le développement humanitaire des femmes en situation de précarité dans plusieurs régions. Au-delà de la solidarité, le spectacle a offert une expérience artistique complète, mêlant musique, danse et performances scéniques pour un moment à la fois émouvant et rassembleur.