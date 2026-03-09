Madagascar: TOP 12 - Le Cosfa infallible

Après une première période compliquée, les militaires ont renversé la situation pour signer une victoire convaincante sur le score de 39 à 23, dimanche, contre TAM Anosibe au stade Makis Andohatapenaka. Cette victoire leur permet de poursuivre leur parcours sans faute dans le Top 12, où le Cosfa demeure la seule équipe encore invaincue depuis le début du sommet national.

La rencontre débute sur un rythme prudent. Durant les premières minutes, les deux équipes se jaugent en alternant touches et mêlées, avec une légère domination territoriale des militaires. Le Cosfa ouvre le score grâce à une pénalité à la 6e minute, 3-0. Mais TAM Anosibe réagit rapidement. À la 10e minute, les joueurs d'Anosibe marquent un essai et passent devant au tableau d'affichage, 7-3. Portés par cette dynamique, ils s'installent dans les 20 mètres adverses et mettent la défense militaire sous pression.

Malgré deux pénalités manquées aux 17e et 19e minutes, TAM continue de dicter le rythme. Le Cosfa peine à trouver des solutions face à l'intensité imposée par son adversaire. Une troisième pénalité réussie permet même à TAM de creuser l'écart, 10-3, 34e.

Les militaires réagissent toutefois juste avant la pause. Max inscrit le premier essai du Cosfa à la 36e minute, non transformé, permettant aux siens de revenir à deux longueurs, 8-10. Les rugbymen d'Anosibe conservent néanmoins l'avantage à la mi-temps en menant 10-8.

Les militaires intouchables

Au retour des vestiaires, le Cosfa affiche un tout autre visage. Dès la reprise, une pénalité réussie permet aux militaires de reprendre l'avantage, 11-10. Cette action marque le début d'une domination plus nette avec un regain d'énergie. Le deuxième essai transformé des militaires arrive à la 45e minute pour porter le score à 18-10. Deux minutes plus tard, une accélération fulgurante de Hery Zhinot crée la brèche et permet un nouvel essai aplati sous les poteaux, 25-10.

Les militaires, intouchables, prennent alors le contrôle du match. Un cinquième essai inscrit à la 57e minute creuse davantage l'écart (32-10). TAM parvient bien à réagir avec un essai à la 58e minute (16-32), mais le Cosfa réplique aussitôt avec une nouvelle réalisation à la 60e minute, 39-15.

La fin de la rencontre reste animée. TAM marque encore un essai à la 65e minute et ajoute une pénalité à la 74e minute pour réduire l'écart à 23-39. «La seconde période a été fatale pour nous. Les remplaçants n'ont pas réussi à reproduire ce que nous attendions d'eux», a reconnu Ahmad Libassy, coach de TAM Anosibe.