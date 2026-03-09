Madagascar: La Taverne des pirates - DJ Mimie assure l'ambiance pour la journée dédiée aux femmes

À l'occasion de la soirée spéciale dédiée aux femmes à la Taverne des Pirates, la DJette Mimie a conquis le public grâce à un mix énergique et un répertoire musical varié.

À Sainte-Marie, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes a pris une allure particulièrement festive à la Taverne des Pirates. Organisé à la veille du 8 mars, le dîner-spectacle a réuni un public venu nombreux pour l'événement. Plusieurs femmes y ont présenté des chorégraphies accompagnées de mises en scène illustrant la manière dont elles étaient autrefois traitées et la façon dont elles font face à ces réalités aujourd'hui.

Pour assurer l'ambiance de la soirée, la DJette Mimie, spécialement venue d'Antananarivo, a rapidement conquis le public. Dès le début, l'artiste, de son vrai nom Maintso Fabiolla Rajaonarisoa, a su instaurer une atmosphère chaleureuse et entraînante. Autodidacte et active dans le milieu du DJing depuis 2016, elle a démontré son savoir-faire en animant la piste avec un mix dynamique et accessible, capable de rassembler différentes générations et cultures.

Le public présent reflétait d'ailleurs l'identité même de Sainte-Marie : habitants de l'île, vacanciers et nombreux visiteurs étrangers. Dans cette ambiance cosmopolite propre à la destination touristique, DJ Mimie a réussi à fédérer tout le monde autour de la musique, transformant la soirée en un véritable moment de partage.

Son répertoire varié a largement contribué au succès de l'événement. En alternant titres festifs et morceaux populaires, elle a maintenu une énergie constante tout au long de la soirée. Des chansons comme This Is the Party, Celebration, Mampanota de Ceasar, ainsi que des titres de Basta Lion comme Alerte ou encore Chérie de Unik, ont particulièrement fait réagir le public, certains invités n'hésitant pas à se lever pour danser.

Habituée des grandes scènes et des événements à Antananarivo, la DJette confirme ainsi sa capacité à s'adapter à différents publics. Lauréate du Smatchin DJ Contest 2022, elle s'est déjà illustrée dans plusieurs clubs et manifestations majeures. Sa prestation à Sainte-Marie témoigne une nouvelle fois de sa maîtrise de l'animation musicale.

Organisée par la Taverne des Pirates, la soirée s'inscrivait dans le cadre d'un dîner-spectacle mêlant gastronomie, comédie musicale et ambiance cabaret pour célébrer les femmes. L'établissement poursuit ainsi une initiative déjà lancée lors d'une première édition avec l'artiste Nounous, qui avait affiché complet.

Grâce à l'énergie communicative de DJ Mimie et à la diversité musicale proposée, la fête a tenu toutes ses promesses. Entre visiteurs étrangers, natifs de Sainte-Marie et vacanciers de passage, la piste de danse s'est transformée en un véritable espace de rencontre et de célébration, à l'image de l'esprit convivial qui caractérise l'île.