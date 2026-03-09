Madagascar: Coopération - La Chine renforce sa présence culturelle au pays

Dans le cadre de l'année sino-africaine des échanges humains et culturels 2026, le festival du cinéma chinois s'est tenu au Cinépax Ambodivona du 8 au 15 mars 2026. Un événement mis en oeuvre par China Film Archive et organisé par l'ambassade de Chine à Madagascar ainsi que le ministère de la Communication et de la Culture.

Pour célébrer le lancement du festival, JI Ping, ambassadeur de Chine à Madagascar, et Miary Rakotoarijaona, secrétaire général du ministère de la Communication et de la Culture, ont inauguré ces huit jours de partage culturel à travers le cinéma. Lors de son discours, l'ambassadeur a souligné que « le cinéma joue un rôle essentiel dans les échanges internationaux », qui a pour but de faire rayonner la culture des deux pays sur la scène mondiale. Il a ajouté que « ».

Par la suite, Miary Rakotoarijaona a expliqué que le cinéma renforce les liens sino-malgaches. « Ce festival du film chinois illustre concrètement notre volonté de rapprocher nos coeurs et nos esprits par la force des images et des récits partagés», déclare-t-il.

Au-delà de ces projections, les deux pays s'apprêtent à franchir une étape historique dans leur coopération, à travers la signature prochaine de deux accords majeurs, portant sur la coopération culturelle et la création conjointe de centres culturels.

La première projection du festival, « Born to Fly», a immédiatement captivé le public. La princesse Ratsimamanga partage son ressenti : « Nous nous reconnaissons dans l'amour de la patrie et dans la transmission des valeurs ». Ce festival sera marqué par la projection de six films chinois, une opportunité pour les Malgaches de découvrir la richesse, la modernité et la profondeur de la culture chinoise. À l'occasion de la célébration des droits des femmes, l'ambassadeur de Chine a également transmis ses vœux sincères à toutes les femmes malgaches.