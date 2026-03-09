Madagascar: Perquisition - Des révélations tardives prêtent à confusion

9 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Des publications d'un conseiller technique permanent du Premier ministre ont provoqué un vif émoi sur les réseaux sociaux vendredi et samedi. Des clichés montrent des perquisitions menées par les forces de l'ordre et révèlent des armes et des munitions saisies dans des véhicules. L'absence d'explications sur la raison de la publication de ces images près de cinq mois après les faits a accentué les interrogations.

Dans ses publications, il a simplement indiqué que les recherches se poursuivaient concernant des fusils et des armes lourdes dissimulés dans des conteneurs. Il a affirmé qu'il ne s'agissait pas de simples véhicules, mais de camions chargés d'armes, circulant avec de fausses plaques.

Selon des sources concordantes, ces armes auraient été découvertes il y a près de cinq mois, peu après le départ d'Andry Rajoelina à l'étranger. Les autorités ont découvert dans un hangar une berline blindée, évaluée à 600 millions d'ariary, bourrée d'armes. Un vêtement attribué à l'ancien président aurait été retrouvé à bord. Une femme aurait assuré la garde des véhicules et mentionné qu'un homme d'affaires détenait les clés.

