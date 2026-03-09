Afrique de l'Ouest: Le Gouverneur de la BCEAO échange avec les acteurs du secteur bancaire

9 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Dans le cadre du dialogue régulier entretenu par la Banque centrale avec les acteurs du système bancaire de l'Union, le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a rencontré les responsables de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (Apbef-Mali) le jeudi 5 mars 2026 à Bamako.

Selon une note d'information, cette séance de travail a permis de faire le point sur la situation du secteur bancaire malien, de recueillir les préoccupations des établissements de crédit et de partager les points d'attention de la Banque Centrale. Le Gouverneur a notamment présenté les récentes décisions de politique monétaire prises le 4 mars 2026 par le Comité de politique monétaire de la Bceao, qui a abaissé de 25 points de base les taux directeurs de la Banque centrale portant le principal taux directeur de 3,25 % à 3,00 % à compter du 16 mars 2026.

La même source informe que les échanges ont également porté sur les performances du secteur bancaire malien, caractérisé par une progression des emplois bancaires, une amélioration de la qualité des portefeuilles de crédits et un niveau de solvabilité supérieur aux exigences réglementaires.

Cette rencontre, précise-t-on, s'inscrit dans la dynamique de concertation permanente entre la Bceao et les professionnels du secteur bancaire afin de renforcer la solidité du système financier et d'accompagner le financement des économies de l'Union.

