Tunisie: Ils ont dit

Mohamed Salah Ayari, conseiller fiscal.

« Les entreprises communautaires, créées par le décret n°15 de 2022 et renforcées par le décret n°3 de 2025, sont des personnes morales formées par des habitants d'une même région, locales ou régionales selon l'origine des participants. Leur objectif est de développer des projets économiques adaptés aux besoins et spécificités locales. Les conditions de création ont été assouplies avec 10 participants minimum pour une entreprise locale, 15 pour une création régionale, avec un capital minimum réduit allant de 5.000 à 15.000 dinars selon le type d'entreprise. Ces structures bénéficient de nombreux avantages fiscaux, notamment une exonération des impôts et taxes pendant 10 ans et la suspension de la TVA sur les équipements nécessaires à l'activité.

D'autres mesures permettent de louer des terrains ou biens de l'Etat et d'exploiter certains produits forestiers non ligneux. L'objectif de ce programme est de favoriser le développement des régions intérieures et de créer des opportunités économiques locales, mais malgré ces avantages, le rythme de création reste faible : sur 265 entreprises créées, seulement 60 sont réellement actives ».

Fedia Testouri, formatrice coach en développement du potentiel humain

« Le « personal branding » consiste à mettre en valeur ses compétences, qualités et expériences non pour se vanter, mais pour aider les autres et partager son savoir. Pour les seniors, après la retraite, il permet de construire et affirmer son identité en combinant expérience, personnalité et utilité sociale. Il s'agit de structurer ses expériences et de les communiquer de manière authentique, afin d'inspirer et soutenir les autres.

Le rôle du « personal branding » pour les seniors est double : rester aligné avec sa personnalité et son expérience, et communiquer de façon fluide et fidèle à soi-même.

L'expérience accumulée au fil des années représente une richesse précieuse, incluant apprentissage, anticipation et orientation vers les solutions, qui permet de faire gagner du temps et de l'énergie aux autres. En somme, le « personal branding » pour les seniors repose sur le partage, l'expérience et l'utilité sociale, et constitue un moyen de continuer à contribuer activement à la société après la retraite ».