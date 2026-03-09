Tunisie: À l'IFT - Une soirée pour « Fleurir »

8 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Asma Drissi

Dans le cadre de la programmation « Layali Ramadan », l'Institut français de Tunisie propose, le 11 mars, une rencontre littéraire et musicale autour du dernier roman de Wafa Ghorbel, «Fleurir».

Une soirée placée sous le signe de la lecture, de la musique et du partage.

L'Institut français de Tunisie (IFT) poursuit sa programmation culturelle du mois de Ramadan avec une soirée dédiée à la littérature contemporaine.

Prévue le mercredi 11 mars à 21h00, cette rencontre mettra à l'honneur l'écrivaine tunisienne Wafa Ghorbel autour de son dernier roman, « Fleurir », publié en 2024 aux Kalima Editions.

Organisée dans le cadre de «Layali Ramadan », cette soirée se veut un moment de dialogue entre la parole littéraire et l'expression musicale.

Le public découvrira l'univers de « Fleurir» à travers une lecture musicale qui donnera une nouvelle résonance aux textes de l'autrice.

Les extraits du roman seront interprétés dans une mise en voix accompagnée par le musicien Hichem Ktari, créant un espace sensible où mots et sonorités se répondent.

La rencontre sera animée par Myriam Bouabid, doctorante et lectrice attentive de l'oeuvre de Wafa Ghorbel.

La modération permettra d'ouvrir un échange autour du roman, de ses thématiques et du parcours littéraire de l'écrivaine, tout en invitant le public à participer à la discussion.

Au-delà de la présentation du livre, l'événement s'inscrit dans une volonté de faire de l'IFT un lieu de convivialité pendant les soirées de Ramadan.

A cette occasion, la médiathèque de l'institut ouvrira exceptionnellement ses portes en nocturne afin d'accueillir les visiteurs dans une ambiance familiale et détendue.

Petits et grands pourront profiter d'un programme parallèle comprenant des jeux de société et des moments de contes, offrant ainsi un espace de rencontre intergénérationnel autour du livre et de la culture.

A travers cette soirée, l'Institut français de Tunisie confirme son engagement à soutenir la création littéraire et à favoriser les échanges entre écrivains, artistes et public, dans un cadre propice à la découverte et au dialogue culturel.

Lire l'article original sur La Presse.

