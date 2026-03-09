Tunisie: Le ministère de la Santé lance une plateforme nationale pour suivre l'addiction et les drogues

Le ministère de la Santé a lancé fin 2025 une plateforme numérique nationale visant à centraliser les données sur la consommation de drogues et l'addiction, dans le cadre d'une stratégie nationale globale pour prévenir et traiter ces phénomènes.

La plateforme permettra de suivre l'évolution de la situation sanitaire, la progression des addictions et les transformations des types de drogues circulant dans le pays, a précisé le ministère dans une réponse écrite datée du 2 mars 2026, suite à une question de la députée Olfa Marouani.

Depuis sa création en 2018, l'Observatoire national des drogues et des comportements addictifs, rattaché à l'Institut National de Santé, n'avait publié aucun rapport ni communiqué sur le lancement d'études nationales. La question parlementaire portait également sur les programmes du ministère visant à développer des centres d'accueil, de désintoxication et de suivi post-traitement dans l'ensemble des régions du pays.

Renforcement des structures et stratégie nationale

Depuis 2021, le ministère applique la stratégie nationale de prévention et de traitement de la consommation de substances psychoactives, ciblant la réduction des risques, le traitement des troubles liés à l'addiction, et la réinsertion sociale et professionnelle des personnes concernées. Cette stratégie inclut la collecte et l'analyse de données stratégiques pour orienter les politiques publiques.

Depuis avril 2025, le ministère collabore avec des associations de la société civile et des équipes jeunesse régionales afin d'intégrer ces acteurs à la stratégie nationale et de toucher spécifiquement les adolescents.

Développement des centres de soins

Le Centre de l'Espoir à Jebel Ouest, rouvert en mars 2019, suit chaque année 1 300 patients en consultations externes et plus de 70 personnes dans sa communauté thérapeutique protégée, modèle pour les structures post-traitement.

Face à l'augmentation de la demande, le ministère a créé en mars 2023 le Centre Tanit, un hôpital de jour pour femmes dépendantes à l'Hôpital Razi, et a programmé l'ouverture de nouvelles cliniques : Sfax : 17 juillet 2025; Tunis (Unité Al-Widiya) : 13 octobre 2025; Monastir : 1er novembre 2025; Gafsa : 1er décembre 2025; Jendouba : 2 janvier 2026.

Le ministère a également introduit le traitement à la méthadone dans les centres Tanit, Espoir et Al-Widiya, avec une extension progressive dans toutes les régions pour répondre à la demande croissante.

Parallèlement, des programmes de réhabilitation et d'extension des centres « Thina » à Sfax et « Espoir » à Jebel Ouest sont en cours, ainsi qu'un projet de création d'un centre de traitement à Monastir, avec un site prévu à Benan, dans la région d'Al-Harkousiya.

Enfin, en janvier 2023, le ministère a publié les résultats de la troisième édition de l'enquête MedSPAD (projet méditerranéen sur l'alcool et les autres drogues à l'école), permettant de suivre la consommation de substances psychoactives chez les jeunes, après les enquêtes de 2013 et 2017.