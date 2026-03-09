Tunisie-Finlande - Examen des moyens de booster le partenariat entre entreprises des deux pays

L'Ambassadrice tunisienne à Helsinki Nabiha Hajjaji s'est entretenue avec la directrice du programme finlandais de coopération FinnParternership, Brigitte Navala.

La rencontre, tenue durant le week end, a pour objectif l'impulsion des relations de partenariat entre les entreprises tunisiennes et finlandaises ainsi que la dynamisation des échanges commerciaux entre les deux pays.

Les activités créées dans le cadre du programme à destination de l'Afrique et la dynamique renouvelée que connait la coopération entre la Finlande et les pays du continent, l'Afrique du nord en particulier, ont été au centre de l'entretien.

Les deux parties ont abordé les avantages offerts par ce programme de coopération en vue de booster les investissements et d'encourager les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à étendre leurs activités à l'international.

L'entretien a été l'occasion d'échanger les vues sur les outils promotionnels et les manifestations et activités pouvant être organisées en vue d'encourager l'instauration de partenariats entre les entreprises tunisiennes et finlandaises dans le cadre du programme et des financements qu'il met à la disposition des promoteurs.