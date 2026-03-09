Tunisie: Le Club Africain arrache la victoire face à l'US Ben Guerdane dans les arrêts de jeu

Le Club Africain a réalisé une précieuse opération en allant s'imposer dans les ultimes instants face à l'US Ben Guerdane (1-0), dimanche, en clôture de la 23e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel, tandis que le Stade Tunisien a été tenu en échec à domicile par l'Etoile du Sahel (1-1).

Au stade de Ben Guerdane, les Clubistes ont arraché la victoire grâce à un penalty transformé par Ghaith Zaalouni dans les arrêts de jeu (90+11). Les protégés de Faouzi Benzarti, privés de leur meilleur buteur Firas Chaouat suspendu, ont ainsi confirmé leur bonne dynamique en enchaînant un troisième succès consécutif. Cette victoire permet au Club Africain de rester au contact du leader, l'Espérance de Tunis, en occupant la deuxième place avec 51 points, à deux longueurs des « Sang et Or ».

A l'inverse, l'US Ben Guerdane concède une quatrième défaite de rang et demeure à la 12e place avec 24 points, restant sous la menace de la zone de relégation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans l'affiche de la journée, disputée au stade Enneifer du Bardo, le Stade Tunisien et l'Etoile du Sahel se sont quittés sur un score de parité (1-1). Les Bardolais ont ouvert la marque par Boubacar Junior Camara (17), avant que Nizar Semichi n'égalise pour les Sahéliens en fin de rencontre (86). Le Stade Tunisien conserve ainsi la quatrième place avec 42 points, tandis que l'Étoile du Sahel reste sixième avec 34 unités.

Dans la lutte pour le maintien, le CA Bizertin est allé s'imposer sur la pelouse de la JS Kairouan (2-1). Amine Zairi avait donné l'avantage aux Aghlabides dès la 7e minute, mais Mohamed Amine Allala (44) puis Ibrahima Cissoko sur penalty (79) ont permis aux Bizertins de renverser la situation et de repartir avec les trois points. Grâce à ce succès, le club nordiste grimpe à la 8e place avec 28 points, alors que la JS Kairouan reste 14e avec 21 unités.

Samedi, l'Espérance de Tunis a conforté sa position de leader en battant l'AS Marsa (1-0) à Radès. Le match entre l'US Monastir et le CS Sfaxien a été interrompu dans les arrêts de jeu alors que les Sfaxiens menaient (1-0), tandis que l'ES Métlaoui et l'Olympique de Béja se sont neutralisés (0-0).

Vendredi, en ouverture de la 23e journée, l'AS Soliman a battu l'ES Zarzis (1-0), alors que la JS Omrane s'est imposée en déplacement contre l'AS Gabès (2-0).

Les résultats

. Dimanche 8 mars

Stade du Bardo :

Stade Tunisien 1 Boubacar Junior Camara (17)

Etoile du Sahel 1 Nizar Semichi (86)

Stade de Kairouan :

JS Kairouan 1 Amine Zairi (7)

CA Bizertin 2 Mohamed Amine Allala (44), Ibrahima Cissoko (79 sp)

Stade de Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 0

Club Africain 1 Ghaith Zaalouni (90+11 sp)

Déjà joués

. Samedi 7 mars

Stade de Radès :

Espérance ST 1 Hamza Jelassi (10 sp)

AS Marsa 0

Stade de Monastir (Match arrêté dans les arrêts de jeu/90e+2)

US Monastir 0

CS Sfaxien 1 Emmanuel Ogbole (86)

Stade de Métlaoui :

ES Métlaoui 0

Olympique de Béja 0

. Vendredi 6 mars

Stade du Kram :

AS Soliman 1 Ahmed Bouassida (69)

ES Zarzis 0

Stade de Gabès :

AS Gabès 0

JS Omrane 2 Mustapha Souissi (56 et 90+12)

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. Espérance ST 53 23 16 5 2 40 7 +33

2. Club Africain 51 23 15 6 2 34 8 +26

3. CS Sfaxien 45 23 13 6 4 30 11 +19

4. Stade Tunisien 42 23 11 9 3 25 8 +17

5. US Monastir 37 23 9 10 4 23 14 +09

6. Etoile du Sahel 34 23 9 7 7 23 19 +04

7. JS Omrane 31 23 9 4 10 19 25 -06

8. CA Bizertin 28 23 7 7 9 14 21 -07

9. ES Métlaoui 28 23 6 10 7 14 23 -09

10. ES Zarzis 27 23 7 6 10 20 24 -04

11. AS Marsa 25 23 8 1 14 20 25 -05

12. US Ben Guerdane 24 23 5 9 9 14 20 -06

13. O. Béja 22 23 6 4 13 11 31 -20

14. JS Kairouan 21 23 6 3 14 16 35 -19

15. AS Gabès 17 23 3 8 12 10 27 -17

16. AS Soliman 16 23 3 7 13 10 25 -15