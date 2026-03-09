Tunisie: De l'importance du textile et des grands projets

En même temps que l'intérêt accordé au volet social, l'Etat tunisien maintient une bonne cadence en matière de réalisations concernant le volet économique et financier, et ce, contrairement aux allégations propagées par certaines mauvaises langues.

En effet, chaque jour nous apporte sont lot d'acquis et de chiffres positifs dans les secteurs stratégiques. D'abord, dans le domaine du textile-habillement, les satisfactions sont nombreuses et confirment le rôle majeur qu'il joue dans la dynamique économique nationale, plus particulièrement au niveau des exportations.

D'ailleurs, en dépit d'une conjoncture internationale des plus difficiles à cause de la persistance des tensions géopolitiques, d'un ralentissement économique généralisé et d'une concurrence de plus en plus rude, les exportations tunisiennes en la matière ont pu se maintenir à un niveau élevé grâce, entre autres, à la variation de l'offre, dont notamment les vêtements professionnels, les produits haut de gamme et autres uniformes techniques à forte valeur ajoutée.

Toutefois, les responsables des entreprises actives dans le secteur estiment qu'il serait judicieux de poursuivre les réformes qui ont commencé à apporter un plus par le biais d'une adaptation adéquate des accords de partenariat euroméditerranéen aux politiques tarifaires américaines, sans oublier la protection de l'emploi et l'amélioration du climat des affaires et de l'investissement.

La modernisation de l'industrie en question et la consolidation de l'image du "Made in Tunisia" à l'échelle internationale ainsi qu'une fiscalité plus favorable aux exportateurs et l'intensification des investissements dans la technologie et la numérisation seraient les bienvenues en vue de la pérennité de ce secteur vital pour l'économie, l'investissement et l'emploi.

Ensuite, les bons résultats proviennent, également, des grands projets, un domaine qui figure parmi les priorités du programme présidentiel. Les derniers chiffres concernant ce domaine sont significatifs avec l'annonce de pas moins de quatre-vingts projets de ponts et routes qui sont déjà en cours pour une valeur globale de 4,2 milliards de dinars.

Plus encore, rien que pour l'année 2026, soixante de ces projets seront réceptionnés à titre provisoire dans vingt-deux gouvernorats du pays, alors que 16 nouveaux chantiers démarreront cette année dans 24 gouvernorats, pour un coût de près de 2,8 milliards de dinars.

Il est évident que certaines entraves devraient être dépassées, dont notamment les contraintes touchant à l'approvisionnement en matériaux de construction et le respect des délais de concrétisation, d'où l'obligation d'accompagner les entreprises exécutantes et de régulariser leurs paiements afin d'éviter tout risque de blocage.

Tout plaide donc pour une avancée sûre et rapide dans les secteurs économiques et sociaux stratégiques afin d'être au diapason avec les délais impartis et confirmer la marche résolue sur la voie du développement durable et global.