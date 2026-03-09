Afrique Centrale: Des femmes du Nord-Kivu engagées dans les efforts de paix et de stabilisation

Les femmes du Nord Kivu veulent accompagner les autorités du pays dans leurs efforts pour le retour de la paix, du développement communautaire et de stabilisation de cette région secouée par l'insécurité. Lors d'un culte de méditation organisé dimanche 8 mars à Beni l'occasion de la journée internationale pour la promotion des droits des femmes, elles ont réitéré leur engagement auprès des autorités.

Chants, cantiques et différents témoignages, messages d'espoir et de résilience, ont caractérisé ce moment de méditation ayant réuni des centaines de femmes au sein de l'église adventiste de Madrandele dans la ville de Beni.

Principales victimes des menaces sécuritaires dans la région, les femmes se sont engagées à accompagner les autorités dans les efforts de consolidation de la paix.

Ruth Sabuni, cheffe du bureau genre famille et enfants dans la ville de Beni :

« Nous voudrions réitérer notre engagement ferme à accompagner les efforts du gouvernement provincial dans la recherche durable de la paix. Les femmes du Nord Kivu demeurent déterminées à jouer pleinement leurs rôles comme actrices de paix, de cohésion sociale et de la résilience communautaire ».

Ces femmes disent être convaincus que la paix durable dans leur ne pourra être atteinte sans leur participation active qui, chaque jour contribuent silencieusement mais efficacement à la reconstitution des tissus social et à la consolidation du vivre ensemble.

Les autorités provinciales ainsi que les responsables des différents services étatiques du Nord-Kivu ont pris part à ce culte qui s'est clôturé par une visite aux veuves de militaires dans le quartier Tamende.