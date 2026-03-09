Sénégal: Saint-Louis - Plus de 1 300 fidèles au premier pèlerinage diocésain de Saint-Louis à Savoigne

Le diocèse de Saint-Louis a organisé, ce 8 mars, la première édition de son pèlerinage diocésain au sanctuaire de Savoigne. L'évènement s'est tenu autour du thème « Autour de notre évêque, avançons au large ». Présidée par l'évêque du diocèse, Mgr Augustin Simmel Ndiaye, la célébration a rassemblé plus de 1 300 pèlerins. Une mobilisation inattendue qui marque le lancement d'un rendez-vous spirituel appelé à s'inscrire dans la durée.

C'est une première qui restera dans les annales du diocèse de Saint-Louis. La première édition du pèlerinage diocésain de Saint-Louis, organisée au sanctuaire de Savoigne à 30 km de Saint-Louis, a rassemblé plus de 1 300 fidèles venus de différentes localités. À l'issue de la célébration, l'évêque de Saint-Louis, Mgr Augustin Simmel Ndiaye, a exprimé sa reconnaissance pour cette forte mobilisation. « Je voulais d'abord rendre grâce au Seigneur avec tous les pèlerins qui ont accouru au pied de Notre-Dame de Savoigne. C'est une première édition et il y en aura beaucoup d'autres par la grâce de Dieu », a-t-il déclaré.

Alors que les organisateurs espéraient environ 500 participants, l'affluence a largement dépassé les attentes. « Nous avions beaucoup d'appréhensions. Nous ne pensions pas atteindre cinq cents personnes. Aujourd'hui, nous avons dépassé les mille trois cents par la grâce de Dieu », s'est réjoui l'évêque.

Le sanctuaire de Savoigne, qui abrite de nombreuses reliques de saints, occupe une place particulière dans la vie spirituelle du diocèse. « Ce sanctuaire est unique dans notre pays, peut-être même en Afrique. Il abrite les reliques de nombreux ancêtres dans la foi », a rappelé Mgr Ndiaye, rendant hommage au père à l'origine de sa création.

La tenue du pèlerinage le 8 mars a également été l'occasion pour l'évêque d'adresser un message aux femmes, en appelant au respect de leur dignité. « Le 8 mars est parti d'une revendication portée par des femmes qui ont donné leur vie. Cette journée doit nous rappeler la nécessité de leur accorder toute la dignité qui leur est due », a-t-il souligné.

Pour l'abbé Jean Laurent Preira, directeur des oeuvres diocésaines, le succès de cette première édition témoigne d'un regain d'engagement des fidèles. « C'est une grande satisfaction. Nous ne nous attendions pas à avoir entre 1 200 et 1 300 pèlerins pour une première édition », a-t-il confié, saluant également la participation de près de 585 marcheurs.

Face à cet engouement, le diocèse entend pérenniser ce rendez-vous spirituel qui vise à renforcer la foi et la communion entre les fidèles.