Ile Maurice: Casinos de Maurice - Entre crainte de privatisation et appel à une réforme en profondeur

La question de la privatisation des casinos mauriciens refait régulièrement surface dans les discussions entourant l'avenir de ce secteur. Dans les établissements concernés, l'incertitude grandit parmi les employés et les syndicats, tandis que certains économistes estiment qu'une ouverture au secteur privé pourrait contribuer à redynamiser une industrie confrontée à des difficultés financières persistantes.

Le sujet a d'ailleurs été au centre d'un forum-débat organisé la semaine dernière afin d'examiner les défis auxquels fait face ce secteur. Employés, syndicalistes et observateurs économiques y ont partagé leurs points de vue, mettant en lumière les préoccupations des travailleurs, mais aussi les pistes envisagées pour assurer la pérennité des casinos à Maurice.

Au sein du personnel, la tension est palpable. Plusieurs employés affirment éprouver des difficultés à établir un dialogue direct avec les dirigeants de la State Investment Corporation(SIC), l'organisme qui supervise les casinos appartenant à l'État. «Nous cherchons depuis un certain temps à obtenir des rencontres avec les responsables de la SIC, mais cela n'aboutit pas», confie une employée.

Elle évoque également un incident récent qui a accentué le sentiment de frustration parmi certains travailleurs. «Il y a quelques jours, des collègues se sont rendus à un rendezvous fixé à la SIC après avoir travaillé jusqu'aux petites heures du matin. Finalement, ils n'ont pas été reçus», raconte-t-elle. Certains employés disent regretter les pratiques des précédents dirigeants qui, selon eux, organisaient régulièrement des tables rondes avec les travailleurs afin d'échanger sur les difficultés rencontrées dans les établissements.

Au-delà de la communication avec la direction, plusieurs préoccupations liées aux conditions de travail ont également été évoquées. Selon des employés, un sondage aurait récemment été mené auprès du personnel pour déterminer le nombre de personnes qui seraient prêtes à prendre leur retraite dans les années à venir. Cependant, avec le report de l'âge de la pension universelle à 65 ans, beaucoup se disent contraints à travailler plus longtemps. «Nous ne savons pas non plus à combien s'élèvera la pension liée au secteur des casinos. Pour vivre décemment, il faut pouvoir compter sur l'ensemble des revenus à la retraite», explique un employé. Dans ce contexte, peu de travailleurs auraient manifesté l'intention de quitter leur poste avant l'âge de 63 ans.

Les travailleurs évoquent également des difficultés plus concrètes. Certains affirment ne pas avoir reçu d'uniforme depuis plusieurs années, tandis que d'autres soulignent des interrogations concernant la mise en oeuvre de certains ajustements salariaux et le paiement d'arriérés. Pour beaucoup, ces problèmes s'ajoutent à une situation financière déjà fragile pour les casinos, souvent décrits comme étant en déficit. Dans ce contexte, la possibilité d'une privatisation alimente de nombreuses interrogations sur l'avenir du personnel.

Le ministère du Travail rappelle le cadre légal

Interrogé sur la situation, le ministre du Travail, Reza Uteem, rappelle que si les casinos relèvent de la SIC, les questions liées aux relations industrielles sont du ressort de son ministère. «Lorsque les employés viennent déposer des plaintes concernant des problèmes de paiement, des horaires de travail ou encore certains avantages, ces dossiers sont traités par le ministère du Travail», explique-t-il.

Concernant les inquiétudes liées à une éventuelle privatisation, le ministre souligne que la législation prévoit des garanties pour les travailleurs en cas de changement d'opérateur. «Si demain, il y a un change of undertaking, la loi est claire : le nouvel employeur doit offrir des conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient actuellement les employés», précise-t-il. Dans un tel scénario, des négociations pourraient être engagées entre les différentes parties concernées, notamment les employeurs et les syndicats. Le ministre indique également que les représentants des travailleurs pourraient être impliqués dans les discussions.

Du côté des économistes, certains estiment qu'une implication accrue du secteur privé pourrait contribuer à améliorer la performance des casinos mauriciens. L'économiste Manisha Dookhony se dit notamment surprise par les pertes enregistrées par les casinos à Maurice. «À travers le monde, les casinos sont généralement des entreprises rentables et ils sont majoritairement exploités par le secteur privé», soulignet-elle. Selon elle, Maurice fait figure d'exception dans ce domaine puisque plusieurs casinos sont détenus par l'État. «Il est important d'examiner la situation dans son ensemble. Une privatisation pourrait permettre d'améliorer la rentabilité et l'efficacité de la gestion», estime-t-elle.

Pour sa part, l'économiste Azad Jeetun estime que la gestion d'une entreprise par le secteur privé est souvent plus efficace que lorsqu'elle relève du secteur public. «Dans une économie de marché, le rôle de l'État est surtout de mettre en place un cadre réglementaire et de favoriser un environnement propice aux affaires», expliquet-il. «La gestion commerciale, elle, relève généralement du secteur privé, qui dispose d'une plus grande flexibilité et d'une structure décisionnelle moins bureaucratique.» Selon lui, les casinos devraient être considérés comme des entreprises à part entière, dont l'objectif est de générer des revenus. Une gestion privée pourrait donc, selon cette analyse, contribuer à renforcer leur efficacité et leur rentabilité.

Les syndicats plaident pour une réforme interne

Du côté syndical, le débat sur la privatisation est également suivi de près. Toutefois, certains représentants des travailleurs estiment qu'il existe encore des solutions pour redresser la situation sans nécessairement passer par une privatisation. Pour Ashvin Gudday, négociateur de la Casino Employees Union, la première étape consiste à reconnaître les difficultés auxquelles le secteur est confronté.

Selon lui, plusieurs facteurs ont contribué à la situation actuelle, notamment des problèmes de gestion et un modèle économique qui ne correspond plus aux réalités du marché. Il évoque également la concurrence croissante des casinos privés et des plateformes de jeux en ligne. Le syndicaliste souligne également l'importance des conditions de travail des employés. «Les travailleurs fournissent énormément d'efforts, souvent de nuit comme de jour. Ce sont eux qui contribuent à faire fonctionner ces établissements», fait-il remarquer.

Pour relancer le secteur, il plaide pour une modernisation des infrastructures, l'introduction de nouvelles technologies et une stratégie marketing plus dynamique afin d'attirer de nouveaux clients. L'arrivée de jeunes professionnels dans l'industrie pourrait également, selon lui, contribuer à insuffler un nouvel élan. «Avec plus d'innovation, une meilleure organisation et une gestion efficace, il est possible de remettre les casinos sur la bonne voie», estime-t-il.

Entre inquiétudes des employés, analyses économiques et propositions syndicales, l'avenir des casinos mauriciens demeure un sujet complexe. Si certains plaident pour une ouverture au secteur privé afin de redresser la situation financière, d'autres estiment qu'une réforme interne et une modernisation du modèle actuel pourraient également permettre de relancer l'industrie. Dans tous les cas, les différents acteurs s'accordent sur un point : des décisions stratégiques devront être prises pour assurer la viabilité à long terme de ce secteur et rassurer les travailleurs quant à leur avenir.