Ile Maurice: Opération de la FCC - Plusieurs véhicules et téléphones saisis à Beaux-Songes

Une opération menée par des officiers de la Financial Crimes Commission (FCC) s'est déroulée ce matin, lundi 9 mars à Beaux-Songes dans le cadre d'une enquête liée à un présumé réseau de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue.

Lors de cette intervention, les enquêteurs ont procédé à la saisie de quatre véhicules, dont une motocyclette. Plusieurs téléphones portables ont également été récupérés sur place afin d'être examinés par les enquêteurs dans le cadre des investigations en cours.

Au cours de cette descente, un individu soupçonné d'être impliqué dans cette affaire a été appréhendé par les policiers. Il a ensuite été conduit à la FCC à Réduit pour y être interrogé.