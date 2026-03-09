Ile Maurice: Rajiv Gandhi Science Centre - Les élèves découvrent la science et l'ingénierie pour imaginer le futur

Le mercredi 4 mars, le Rajiv Gandhi Science Centre Trust Fund a organisé un programme éducatif spécial pour célébrer le «World Engineering Day for Sustainable Development». Cette activité, réalisée en collaboration avec l'Institution of Engineers Mauritius, avait pour objectif d'encourager les enfants à aimer la science, les mathématiques et l'ingénierie.

Entre 165 à 180 élèves provenant de 12 écoles ont participé à cette activité qui s'est déroulée au centre scientifique. Les élèves ont passé une journée intéressante et amusante à découvrir plusieurs aspects de la science et de la technologie.

Pendant l'événement, deux invités ont aussi partagé des messages avec les élèves. Dayachand Balgobin, manager du centre, a expliqué l'importance de promouvoir la science, et d'encourager davantage d'élèves à choisir les filières scientifique et technologique. Il a souligné que la science peut aider à développer des carrières comme la médecine ou l'ingénierie. Dayachand Balgobin.

Chandinsingh Chutoori, président de l'Institution of Engineers Mauritius, a pour sa part rappelé que l'ingénierie est essentielle pour le développement durable du monde moderne. Il a encouragé les enfants à aimer les mathématiques et les sciences car ces matières peuvent les aider à construire leur avenir professionnel. Les experts ont expliqué aux enfants l'importance des ingénieurs dans le monde moderne. Ce sont des personnes qui utilisent les mathématiques et la science pour résoudre des problèmes. Ils travaillent sur plusieurs projets, comme la production d'énergie, la protection de l'environnement, la réduction de la pollution et la création des villes intelligentes du futur.∎ Chandinsingh Chutoori.

Les organisateurs ont aussi parlé de l'importance des matières STEM à l'école. STEM signifie science, technologie, ingénierie et mathématiques. Les enfants ont été encouragés à travailler sérieusement dans ces matières car elles peuvent ouvrir beaucoup de portes pour leur avenir professionnel.

Selon les intervenants, l'innovation est très importante pour le développement d'un pays. Aujourd'hui, le monde a besoin de jeunes créatifs capables d'inventer de nouvelles solutions pour améliorer la société. Les élèves ont appris que même un petit rêve scientifique peut un jour devenir une grande invention.

Un film éducatif a également été projeté pendant la journée. Cette projection a présenté des inventions qui ont changé la vie des êtres humains, comme certaines technologies utilisées dans la communication, la médecine et le transport. Les enfants ont regardé le film avec beaucoup d'attention et d'enthousiasme.

Le Rajiv Gandhi Science Centre Trust Fund a rappelé que sa mission principale est de promouvoir la compréhension de la science et de la technologie à Maurice. Le centre organise régulièrement des activités pour aider les élèves à apprendre la science d'une manière simple, intéressante et amusante.

À la fin de la journée, plusieurs enfants étaient contents d'avoir découvert de nouvelles choses sur la science et l'ingénierie. Les organisateurs espèrent que cette expérience inspirera les jeunes à aimer les sciences et peut-être à devenir scientifiques ou ingénieurs dans le futur.

La science est un monde plein d'aventures, de découvertes et d'imagination. En travaillant bien à l'école et en restant curieux, chaque enfant peut un jour contribuer à construire un avenir meilleur pour la planète.

Le saviez-vous ?

Découvrir la science autrement

Le Rajiv Gandhi Science Centre est dédié à la promotion de la science et de la technologie à Maurice. Il organise régulièrement des programmes éducatifs pour aider les enfants à mieux comprendre les sciences à travers des activités interactives. Le centre propose aussi des expositions, des démonstrations scientifiques et des ateliers pour encourager la créativité des jeunes. Ces activités permettent aux élèves d'apprendre la science d'une manière simple et amusante.

Le World Engineering Day est une occasion importante de rappeler que la science et l'ingénierie jouent un rôle essentiel dans la construction d'un avenir meilleur pour tous.