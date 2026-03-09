Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar piégée par un incident de course

L'édition 2026 des Strade Bianche dames n'a pas offert le résultat espéré à Kimberley Le Court-Pienaar. Engagée avec son équipe AG Insurance Soudal, la Mauricienne a dû faire face à une course particulièrement mouvementée.

Dès le début de l'épreuve, un problème mécanique l'a contrainte à changer de roue, la reléguant à l'arrière du peloton. Malgré ce contretemps et plusieurs incidents dans le peloton, elle a passé une grande partie de la journée à remonter les files pour rester dans la course.

À l'approche du final, la situation semblait encore ouverte pour l'équipe belge. Devant, Letizia Borghesi figurait dans le groupe de tête à 42 kilomètres de l'arrivée, celui dont allait finalement émerger la gagnante. Mais dans le secteur exigeant du Tolfe, l'Italienne a été contrainte de dévier sa trajectoire après qu'une coureuse devant elle a mal négocié un virage, perdant le contact avec les premières.

C'est alors que Kimberley Le Court-Pienaar est revenue de l'arrière pour rejoindre sa coéquipière. Les deux coureuses se sont retrouvées dans un groupe de poursuite à plus de 30 kilomètres de l'arrivée et pouvaient encore espérer jouer un bon résultat sur la mythique Piazza del Campo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais un nouvel incident est venu anéantir leurs chances. Une moto officielle les a dirigées vers un secteur de gravier qui ne faisait pas partie du parcours. Contraintes de s'arrêter puis de faire demi-tour, elles ont perdu plus de deux minutes, voyant définitivement s'envoler toute perspective de top 10. Malgré cette course chaotique, la championne de Maurice retenait surtout sa capacité à revenir dans la course et les sensations encourageantes pour la suite de sa saison.

«Pour moi, il s'agissait de rattraper mon retard toute la journée. Après avoir changé une roue au début de la course et avoir été prise dans plusieurs incidents, j'ai quand même réussi à revenir. Nous sommes restées concentrées et assez confiantes, car l'écart n'était pas important, mais la moto nous a fait prendre un autre itinéraire. Nous nous sommes arrêtées et avons fait demi-tour, mais nous savions que tout était fini à ce moment-là, car nous avions perdu beaucoup de temps. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'avais de bonnes jambes, et au moins, c'est encourageant pour mes prochaines courses, d'autant plus que je n'étais pas au meilleur de ma forme en arrivant ici», a-t-elle déclaré.

Finalement classée hors du top 20 (22e à 6 minutes et 15 secondes de la Suissesse Elise Chabbey qui a bouclé les 133 km en 3h35:42), la Mauricienne pourra néanmoins retenir les signes positifs affichés sur les routes toscanes. Dans une course aussi imprévisible que les Strade Bianche, où la réussite joue souvent un rôle décisif, Kimberley Le Court-Pienaar a montré qu'elle possédait les jambes et la détermination pour viser de bons résultats lors des prochaines épreuves du calendrier du UCI Women's WorldTour.