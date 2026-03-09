Tunisie: Lancement d'une ligne de financement de 20 millions de dinars pour booster l'économie verte

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le ministère de l'Environnement franchit une étape décisive dans la transition écologique avec l'activation d'une ligne de financement de 20 millions de dinars. Intervenant ce lundi 9 mars 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, le Directeur général du développement durable, a précisé que ce dispositif soutient les projets relevant des économies verte, bleue et circulaire afin de préserver les ressources naturelles et de réduire la production de déchets en Tunisie.

Ce programme, soutenu par dix banques partenaires, s'adresse prioritairement aux jeunes diplômés, aux petites entreprises et aux sociétés communautaires. Les bénéficiaires peuvent prétendre à des crédits allant jusqu'à 500 000 dinars, assortis de conditions exceptionnelles : un taux d'intérêt calé sur le TMM, une durée de remboursement de 10 ans et un délai de grâce de 3 ans.

L'éventail des secteurs éligibles est large, englobant aussi bien l'agriculture biologique et l'écotourisme que l'industrie verte, la construction durable ou encore la gestion intégrée des eaux usées et des déchets. En facilitant l'accès au capital, l'État tunisien entend transformer ces enjeux environnementaux en véritables leviers de croissance économique et d'inclusion sociale.

 

